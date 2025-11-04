اجتماعات الحكومة الإماراتية السنوية 2025 تنطلق في أبوظبي بحضور أكثر من 500 مسؤول رئيسي﻿

وأكد معاليه أن أجندة الاجتماعات تركز على الملفات التي تمثل صوت المواطن حيث تناقش جلسة بعنوان "ما هو مستقبل الإسكان في دولة الامارات؟"، أهم التطورات في ملف إسكان المواطنين والخطط المستقبلية في هذا الملف، وتناقش جلسة بعنوان "تحت المجهر .. القطاع الصحي في دولة الإمارات" مستجدات تنفيذ الرؤية الشاملة في هذا القطاع وتطورات تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين بأعلى المستويات، كما تسلط إحاطة بعنوان "ما هي آخر مستجدات ملف الازدحام المروري؟" الضوء على الخطط والحلول المبتكرة لمعالجة القضايا المتعلقة بالازدحام المروري"، إلى جانب جلسة رئيسية يقدمها معالي خلدون المبارك عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة شركة مبادلة للاستثمار حول الاستثمار السيادي والشراكات الاستراتيجية والتي تستعرض أبرزالشراكات العالمية وتأثيرها وعوائدها على دولة الإمارات، ويستعرض سعادة الدكتور محمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، في جلسة بعنوان: "حالة الأمن السيبراني في دولة الإمارات"، جاهزية الدولة للتعامل بكفاءة مع مختلف تحديات التطورات التقنية والأمن التقني .