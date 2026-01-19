اتفاقية سلام القوقاز وزرقة يافطلي يتوجون بجائزة زايد للأخوة الإنسانية لعام 2026

ووصف نيكول باشينيان، رئيس وزراء أرمينيا، الجائزة بأنها "شرف عظيم" وتقديراً للجهود المبذولة للمساعدة في إرساء السلام في منطقة القوقاز. وشدد على أن هذا الإنجاز ليس نتاج جهد فردي، بل هو حصيلة عمل جماعي شارك فيه الكثيرون داخل وخارج أرمينيا، وخاصة الفريق السياسي للحكومة والبرلمان والمجتمع الذي يدعم اتفاق السلام. وأضاف باشينيان: "إن تقاسمنا [أرمينيا وأذربيجان] لهذه الجائزة يعكس إنجازاً متبادلاً وجماعياً". وأعرب عن ثقته في أن هذا التقدير سيكون له أثر ملموس داخل أرمينيا وخارجها، وسيسهم في تعزيز الثقة بين البلدين.