اتفاقية جديدة بين تاكسي دبي وبولت لتقديم خيارات تنقل جديدة

في مقابلة خلال معرض جيتكس، قال الفلاسي لصحيفة خليج تايمز: "سنستفيد من قاعدة بياناتهم فيما يتعلق بالعملاء. نحن كمزود للأصول، عقدنا شراكة مع أحد أكبر تطبيقات التكنولوجيا في العالم حيث وقعنا اتفاقية مع "بولت" للعمل نيابة عنهم من خلال منصتهم. نأمل أن نطلق الخدمة قبل نهاية العام بسيارات الليموزين وفي وقت لاحق بسيارات الأجرة الأخرى. بعد ذلك سننظر في إمكانية التوسع خارج دبي وإضافة المزيد من الخدمات مثل تأجير السيارات أو دراجات السكوتر الإلكترونية".