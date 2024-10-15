اتفاقية جديدة بين تاكسي دبي وبولت لتقديم خيارات تنقل جديدة
تم الإعلان عن توقيع اتفاقية بين شركة تاكسي دبي (DTC) وتطبيق التنقل الأوروبي المتكامل "بولت" (Bolt) في معرض جيتكس العالمي يوم الثلاثاء، ما سيتيح للمقيمين والسياح في دولة الإمارات العربية المتحدة خيار جديد ضمن تطبيقات حجز السيارات في وقت لاحق من هذا العام.
وقال منصور رحمة الفلاسي الرئيس التنفيذي لـ تاكسي دبي إن هذه الشراكة تمت مع إحدى أكبر منصات حجز المركبات الإلكترونية في العالم والتي تعمل في أكثر من 500 مدينة وتخدم 200 مليون عميل.
في مقابلة خلال معرض جيتكس، قال الفلاسي لصحيفة خليج تايمز: "سنستفيد من قاعدة بياناتهم فيما يتعلق بالعملاء. نحن كمزود للأصول، عقدنا شراكة مع أحد أكبر تطبيقات التكنولوجيا في العالم حيث وقعنا اتفاقية مع "بولت" للعمل نيابة عنهم من خلال منصتهم. نأمل أن نطلق الخدمة قبل نهاية العام بسيارات الليموزين وفي وقت لاحق بسيارات الأجرة الأخرى. بعد ذلك سننظر في إمكانية التوسع خارج دبي وإضافة المزيد من الخدمات مثل تأجير السيارات أو دراجات السكوتر الإلكترونية".
وأضاف أن مستخدمي المنصات الأخرى سينتقلون إلى "بولت" حيث ستنفذ تاكسي دبي حملات تسويقية. وقال: "لا تمتلك منصات النقل الأخرى أصولاً، في حين أن تاكسي دبي لديها 6000 سيارة أجرة وليموزين. عندما ننتقل إلى قطاع التوصيل لدينا 2000 دراجة. بهذه الطريقة سنجذب الجمهور إلى منصتنا".
في الوقت الحالي، تقدم الشركتين "كريم" و "أوبر" خدمات نقل الركاب للمقيمين والسياح في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأضاف الفلاسي أن "مؤسسة تاكسي دبي تشغل نصف أسطول مركبات الأجرة في دبي، وهذا سيوفر وقتاً جيداً للوصول إلى العملاء، وهذا من شأنه أن يجذب الناس إلى منصتنا".
وأوضح أن تاكسي دبي سوف يستهدف أيضاً السياح من خلال قاعدة البيانات الكبيرة لمستخدمي تطبيق "بولت".
وأضاف: "كلما وصل الناس إلى دبي وفتحوا هواتفهم المحمولة، سيتلقون رسالة من تطبيق "بولت" تفيد بأنهم في دبي. بالإضافة إلى ذلك، نحن المشغل الوحيد في مطار دبي الدولي، وهو أمر مفيد لنا".
وفي معرض تعليقه على سيارات الأجرة ذاتية القيادة، قال إنهم ينظرون في أمر هذا الخيار ويجرون محادثات مع هيئة الطرق والمواصلات بشأن اللوائح التنظيمية.
وأضاف أن "المستقبل هو سيارات الأجرة ذاتية القيادة، لذا فإننا نبحث في الأمر أيضاً للسنوات القادمة. إنها تحتاج إلى بعض الوقت لأننا بحاجة إلى الامتثال للوائح لضمان سلامتها للناس".
وقال "ماركوس فيليج"، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "بولت": "بموجب هذه الصفقة، نقدم التكنولوجيا ومهاراتنا العالمية، وستقوم شركة دبي للمواصلات بتقديم سياراتها، حيث تتمتع بإمكانية الوصول الحصري إلى المواقع الرئيسية. وبالاشتراك مع التكنولوجيا الخاصة بنا ومهارات النقل المحلية الفعلية، يمكننا بناء أفضل خدمة للجميع في دبي".
وأضاف أن الشركة تهدف إلى النمو في المنطقة في وقت لاحق.
وتدير عدداً من الخدمات في جميع أنحاء أوروبا مثل تأجير السيارات ومشاركة الدراجات والدراجات الكهربائية وتوصيل البقالة وغيرها.
وقال "فيليج" تعد "بولت" ناجحة في أسواق متعددة عند مقارنتها مع نظيراتها مثل "أوبر".