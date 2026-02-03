اتفاقية الإمارات وأوروبا.. أساس مستقبل اقتصادي عابر للقارات

أطلق الاتحاد الأوروبي مفاوضات اتفاقية تجارة حرة ثنائية مع الإمارات العربية المتحدة، مما يضع الإمارات كحجر الزاوية لشراكة اقتصادية أوسع مع منطقة الخليج. تشير هذه الخطوة إلى تحول استراتيجي في نهج الاتحاد الأوروبي لفتح الإمكانات التجارية مع دول مجلس التعاون الخليجي، مع تحديد عام 2026 كـ “عام العمل” الحاسم.

وصف لويجي دي مايو، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج، هذه الخطوة بأنها جزء من استراتيجية متعددة المستويات خلال جلسة بعنوان 'إلى أين ستتدفق التجارة ورؤوس الأموال بعد ذلك؟' في القمة العالمية للحكومات. وقال إن اتفاقية الإمارات تهدف إلى أن تكون “لبنة بناء في ضوء الاتفاقية الإقليمية.” ويتم السعي لإبرام الصفقة الثنائية جنبًا إلى جنب مع الجهود المتجددة لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية تجارة حرة شاملة بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي والتي توقفت لسنوات.

“في الوقت نفسه، أولويتنا الرئيسية هي اتفاقية التجارة مع دول مجلس التعاون الخليجي،” أكد دي مايو. “في الوقت نفسه، على سبيل المثال، مع الإمارات، قررنا إطلاق مفاوضات لاتفاقية ثنائية. ولكن بالنسبة لنا، هذا هو لبنة بناء في ضوء الاتفاقية الإقليمية.

يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي يسعى فيه كل من الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي إلى تحويل عقود من الحوار إلى نتائج ملموسة. دعا جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، إلى أن يكون عام 2026 “عامًا موجهًا نحو النتائج،” واصفًا إياه بأنه “اللمسة النهائية لجميع سنوات العمل هذه.”

يأتي سعي الاتحاد الأوروبي لإبرام اتفاقية مع الإمارات بعد سلسلة من النجاحات التجارية الأخيرة. قبل أيام قليلة من الإعلان، أنهى الاتحاد الأوروبي مفاوضات بشأن اتفاقية تجارة حرة مع الهند، ليكمل فترة تسعة أشهر رائعة شهدت أيضًا إبرام صفقات مع دول أمريكا اللاتينية وإندونيسيا.

كما سلط دي مايو الضوء على الأهمية الاستراتيجية لهذه الاتفاقيات المترابطة، وخاصة صفقة الهند. صرح قائلاً: “على طول هذا الممر، أوروبا، الشرق الأوسط، الهند، أعتقد أننا سنحتاج إلى مستقبل علاقاتنا الاقتصادية،” وأضاف: “وبالطبع، العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي أكثر أهمية من أي وقت مضى.”

موقع الإمارات كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية والاستثمار يجعلها نقطة انطلاق مثالية لتعميق مشاركة الاتحاد الأوروبي في الخليج. ومن المتوقع أن تغطي الاتفاقية الثنائية قطاعات رئيسية يرى فيها الجانبان إمكانات نمو كبيرة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والتقنيات الجديدة.

اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية

يتكامل الدفع الاقتصادي مع مسار سياسي موازٍ. يتفاوض الاتحاد الأوروبي على اتفاقيات شراكة استراتيجية فردية مع كل دولة عضو في مجلس التعاون الخليجي، مما يخلق إطارًا من طبقتين يجمع بين التكامل التجاري الإقليمي والتعاون السياسي الثنائي المصمم خصيصًا.

“لدينا طبقة العلاقات السياسية حيث سنتفاوض مع دول مجلس التعاون الخليجي على اتفاقية شراكة استراتيجية،” أوضح دي مايو. “ولدينا طبقة اللبنة الأساسية لاتفاقية التجارة الحرة التي نأمل أن يتم إغلاقها على مستوى الإمارات.”

أقر البديوي بالتقدم المحرز في السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن الشراكة بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، التي بدأت رسميًا في عام 1988، لم تكتسب زخمًا كبيرًا إلا في السنوات الثلاث الماضية.

قارن العلاقة بشكل إيجابي مع الشراكة الأحدث لمجلس التعاون الخليجي’s مع الصين، مشيراً إلى أنه بينما علاقة الاتحاد الأوروبي أقدم، إلا أنها لا تزال تحمل “إمكانات” هائلة في مجالات مثل الطاقة والتأشيرات والرقمنة.

الأسس أصبحت راسخة الآن

عزا المسؤولان التطورات المؤسسية الأخيرة إلى تهيئة الظروف لاتفاقيات اختراق. على مدى العامين الماضيين، أنشأ الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي اجتماعات سنوية لوزراء الخارجية، وحوارًا أمنيًا هيكليًا، وغرفة تجارة للاتحاد الأوروبي في الخليج — وهي آليات كانت غائبة سابقًا على الرغم من عقود من العلاقات الرسمية.

“حتى ثلاث سنوات مضت، لم يحدث شيء ذو صلة،” اعترف دي مايو بصراحة. “ثم، بفضل قادة مجلس التعاون الخليجي، والدول الأعضاء في أوروبا، والمفوضية الأوروبية، بدأ شيء ما يتحرك.”