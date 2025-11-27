اتفاقيات إبراهيم: إعادة رسم لخارطة القوى العالمية.. وتغيير في حسابات بكين وطهران

تعيد اتفاقيات إبراهيم تشكيل الجغرافيا السياسية إلى ما هو أبعد بكثير من الشرق الأوسط، وتؤثر على كيفية تموضع الصين في آسيا وكيفية هيكلة الولايات المتحدة لمبادرات البنية التحتية العالمية، وفقاً لخبراء تحدثوا في ندوة سياسية أخيرة.

ربط المتحدثون في مؤتمر اتفاقيات إبراهيم في أبوظبي خطاً مباشراً بين الاتفاقيات واتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وإيران لمدة 25 عاماً، الموقعة في عام 2021. وقالت شيلسي مولر، الباحثة في مركز موشيه دايان، إن توقيت هذا الاتفاق "لم يكن من قبيل المصادفة"، مجادلة بأنه جاء كدفعة استراتيجية مضادة لإعادة الاصطفاف السريع في المنطقة بعد التطبيع بين الإمارات وإسرائيل. واعتبرت بكين أن التطبيع الإقليمي هو جزء من إعادة تموضع أمريكية أوسع. وأضافت: "لقد جاء ذلك في سياق التحركات الأمريكية في المحيط الهادئ".

بينما أعادت الاتفاقيات تشكيل العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية في الشرق الأوسط بشكل أساسي، فقد أحدثت أيضاً تحولاً في حسابات طهران وبكين، اللتين رأتا في الشراكات الجديدة تعزيزاً لنفوذ واشنطن عبر آسيا والخليج.

وشددت مولر على أن الاتفاقيات أصبحت الآن "مُضمَّنة في بنية المنافسة العالمية على البنية التحتية" — لا سيما من خلال الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC). وقالت إن ممر IMEC لم يكن ليوجد دون إطار التعاون الإقليمي الذي أتاحته عملية التطبيع بين الإمارات وإسرائيل. وأكدت: "توفر اتفاقيات إبراهيم البنية الأساسية لممر IMEC".

وأكد ميخاليس كونطوس، الأستاذ المشارك في جامعة نيقوسيا، على الأهمية الجيوسياسية لهذا الاصطفاف، واصفاً ممر IMEC بأنه الثقل الاستراتيجي الموازن لواشنطن لمبادرة "الحزام والطريق" الصينية. وأشار إلى أن الولايات المتحدة "تتعامل مع ممر IMEC على أنه ردها على مبادرة الحزام والطريق الصينية"، وربط المشروع مباشرة بممرات النقل والطاقة وتبادل البيانات التي أتاحتها الاتفاقيات.

واتفق المتحدثون على أن الاستجابة المنسقة من الصين وإيران، والممر الجديد المدعوم من الولايات المتحدة والذي يعتمد على مسارات تم تمكينها باتفاقيات إبراهيم – تُبرز هذه الاتفاقيات كنقطة تحول ليس فقط للشرق الأوسط، بل للمنافسة العالمية على السلطة. وخلصت الندوة إلى أنه طالما ظل ممر IMEC جزءاً من استراتيجية واشنطن في المحيطين الهندي والهادئ، وطالما واصلت الصين وإيران معايرة اتفاقياتهما طويلة الأمد استجابة للتطبيع الإقليمي، فستستمر اتفاقيات إبراهيم في حمل تداعيات تتجاوز الدبلوماسية بكثير.