اتصالات تعلن عن 54 جيجابايت بيانات مجانية لعملائها بمناسبة اليوم الوطني

حافظت أكبر شركة اتصالات في الإمارات، "اتصالات"، على تقليدها في تقديم البيانات المجانية لعملائها بمناسبة اليوم الوطني للإمارات، حيث أعلنت عن تقديم 54 جيجابايت من البيانات المحلية المجانية بمناسبة عيد الاتحاد.
ستكون البيانات المجانية متاحة من 1 إلى 7 ديسمبر. بالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من العروض من شركة الاتصالات الكبرى عبر قطاعاتها الأخرى أيضًا.
كما أعلنت ثاني مزود لخدمات الاتصالات في الإمارات، du، عن خصومات خاصة بمناسبة عيد الاتحاد لعملائها.
إليكم القائمة الكاملة لعروض اتصالات بمناسبة عيد الاتحاد الرابع والخمسين:
54 جيجابايت بيانات محلية مجانية:
لكل العملاء الإماراتيين، بنظام الدفع الآجل والمسبق
لكل العملاء بنظام الدفع الآجل
خطة واصل
خصم محدود المدة يصل إلى 50%
حتى 3 جيجابايت من البيانات المجانية لمدة 6 أشهر
خطة العائلة الإماراتية
تجوال مجاني في دول مجلس التعاون الخليجي
إضافة ما يصل إلى 9 خطوط مقابل 100 درهم شهريًا لكل خط
رقم ذهبي مجاني مع خطة لمدة 24 شهرًا
باقات تجوال جديدة لدول مجلس التعاون الخليجي
5 جيجابايت و20 دقيقة مقابل 100 درهم (3 أيام)
15 جيجابايت و50 دقيقة مقابل 200 درهم (10 أيام)
بيانات أسبوعية للتجوال كما في الوطن
حتى 25 جيجابايت من بيانات التجوال مقابل 100 درهم لمدة 7 أيام