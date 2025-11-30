اتصالات تعلن عن 54 جيجابايت بيانات مجانية لعملائها بمناسبة اليوم الوطني

حافظت أكبر شركة اتصالات في الإمارات، "اتصالات"، على تقليدها في تقديم البيانات المجانية لعملائها بمناسبة اليوم الوطني للإمارات، حيث أعلنت عن تقديم 54 جيجابايت من البيانات المحلية المجانية بمناسبة عيد الاتحاد.