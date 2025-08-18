اتحاد الكرة الإماراتي يتوعد نادي العين بإجراءات قانونية بسبب انتقادات التحكيم

أصدر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم يوم الأحد بيانًا شديد اللهجة، رافضًا أي تشكيك في نزاهة وكفاءة الحكام الإماراتيين.

جاء هذا بعد تعليق نادي العين على مباراته ضد نادي البطائح، بالإشارة إلى "العديد من الحالات التحكيمية المثيرة للجدل".

انتهت مباراة السبت بفوز العين 2-1.

وأضاف نادي العين في بيانه: "يرفض النادي بشدة استمرار وقوع الأخطاء التي قد تؤثر سلبًا على نتائج الفريق في مسابقاتنا المحلية"، مؤكدًا في الوقت نفسه دعمه لمنظومة التحكيم في الإمارات.

ردًا على ذلك، أعرب الاتحاد الإماراتي لكرة القدم عن استيائه الشديد من قيام المنصات الرسمية لنادي العين بانتقاد قرارات التحكيم، وحث النادي على الالتزام بالروح الرياضية واحترام عمل الآخرين.

وأضاف في بيان أنه سيبدأ إجراءات قانونية ضد نادي العين وأي شخص آخر يشكك بشكل غير لائق في عمل أو أداء أعضائه.

وأضاف: "تجدر الإشارة إلى أنه خلال الموسمين الماضيين، ازدادت الأخطاء الإدارية التي ارتكبها النادي وتابعيه أثناء التعامل مع الاتحاد. لقد تعامل الاتحاد مع هذه الأمور بمهنية تامة ومن خلال قنواته الرسمية، ويأمل أن يُحسن النادي من أداء أعضائه ويتجنب الانخراط في قضايا لا تعنيه".

وشدد الاتحاد على أنه مسؤول وحده عن تطوير منظومة التحكيم، وهي مهمة تقوم بها لجان وفرق عمل تضم خبراء على درجة عالية من الكفاءة يعملون وفقًا لمبادئ ومعايير واضحة.

وأوضح أن نادي العين وغيره من الأندية يمكنهم طلب حكام أجانب لمبارياتهم، وفقًا للآلية المعتمدة، في حال عدم رضاهم عن أداء الحكام المحليين.