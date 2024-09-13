ابوظبي: خصم 25% على مخالفات "المظهر العام"

وتتضمن المخالفات الأخرى تركيب مظلات مواقف السيارات دون ترخيص، وترك وإهمال الأعلام أو اللافتات، وعدم توفير حاويات النفايات المناسبة في المنشآت والمحال التجارية، وعمل ديكورات على واجهات المباني، وتخزين المواد على الأسطح أو في الشرفات أو الممرات بين المجمّعات السكنية من دون ترخيص.