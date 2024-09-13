ابوظبي: خصم 25% على مخالفات "المظهر العام"
أصبح بإمكان أصحاب المخالفات المتعلقة بـ"الحفاظ على المظهر العام" في أبوظبي، تسوية غراماتهم بدفع 75% من قيمة الغرامة، بشرط تصحيح المخالفة.
ويمنح هذا القرار مفتشي الدائرة صلاحية رصد المخالفات المتعلقة بالحفاظ على المظهر العام، وإشعار المخالفين، وإتاحة الفرصة لهم لتسوية الأمر.
وفي حال عدم الالتزام، تزيل البلدية المخالفة على نفقة المخالِف، ويحق للمخالفين طلب الاستئناف خلال أسبوع من تاريخ صدور المخالفة.
وينص القرار أيضاً على أن تكرار المخالفة سيعد بمثابة تعدي وسيؤدي إلى فرض غرامة أعلى على المخالِف. وتنطبق العقوبة نفسها على أولئك الذين لا يصححون المخالفات المفروضة عليهم في الإطار الزمني المحدد.
يتناول هذا القرار ثلاثة أنواع من اللوائح وهي:
1. الحفاظ على المظهر العام:
ويتضمن ذلك الأنشطة التي تؤثر سلباً على مظهر المباني، والتي قد تشمل: إهمال صيانة المبنى إلى الحد الذي يشكل ذلك خطراً على السلامة العامة أو يؤثر سلباً على مظهره.
وتتضمن المخالفات الأخرى تركيب مظلات مواقف السيارات دون ترخيص، وترك وإهمال الأعلام أو اللافتات، وعدم توفير حاويات النفايات المناسبة في المنشآت والمحال التجارية، وعمل ديكورات على واجهات المباني، وتخزين المواد على الأسطح أو في الشرفات أو الممرات بين المجمّعات السكنية من دون ترخيص.
2. الحفاظ على الأماكن العامة
وتتناول هذه اللوائح المخالفات مثل التخلص غير السليم من مخلفات البناء أو المزارع، وعدم التقيد باللوحات الإرشادية، والإضرار بالمساحات الخضراء، وتشويه الممتلكات العامة، وقطف الفاكهة أو الزهور، ورمي المخلفات الشخصية في غير الأماكن المُخصَّصة لذلك.
3. الإزعاج في الأماكن العامة
وتضم لائحة الإزعاج في الأماكن العامة الممارسات التي قد تؤثر سلباً على النظافة والصحة العامة.
يشمل ذلك الوقوف أو الجلوس في الأماكن العامة بشكل يعيق الحركة ويزعج الآخرين، وإحداث الضوضاء، واستخدام الإضاءة المزعجة، وتوزيع أو نشر المطبوعات دون تصريح، والتدخين في غير الأماكن المخصّصة.