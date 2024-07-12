ابتلاع الأطفال لأجسام غريبة يهدد حياتهم

أعرب الأطباء في دولة الإمارات عن قلقهم إزاء ارتفاع عدد حالات ابتلاع الأطفال للعملات المعدنية والبطاريات وغيرها من الأشياء عن غير قصد.
وقال الأطباء أنّ ابتلاع هذه الأشياء يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة، وفي الحالات الأكثر خطورة قد يؤدي هذا إلى الموت.
ويؤكد الأطباء على التحديات والاستجابات الطبية السريعة المطلوبة في مثل هذه الحالات الطارئة.
في الآونة الأخيرة، تم نقل فتاة سودانية تبلغ من العمر سبع سنوات إلى قسم الطوارئ بمستشفى جامعة ثومبي بعد أن ابتلعت ثلاث عملات معدنية من فئة الدرهم عن طريق الخطأ، وبينما لم تظهر على الطفلة أي علامات انزعاج بعد تناول العملات المعدنية، نقلها والداها إلى المستشفى بسبب مخاوف بشأن المضاعفات المحتملة.
وبعد الفحص، كشفت الأشعة السينية عن وجود قطعة نقدية واحدة في مريء الطفلة بينما وصلت العملتان الأخرتان إلى بطنها، مما دفع الأطباء إلى إجراء تنظير داخلي طارئ.
ونصح الأطباء الوالدين بصيام الطفلة لمدة ست ساعات لتقليل المخاطر والمضاعفات أثناء الجراحة. استخدم الأطباء أدوات إزالة متخصصة مثل ملقط السلة (basket forceps) لتقليل مخاطر المضاعفات المرتبطة بالوجود المطول للأجسام الغريبة داخل الجسم.
بعد الجراحة، خضعت المريضة لفترة مراقبة لمدة ساعتين لمراقبة أي علامات إصابة في الغشاء المخاطي أو مضاعفات أخرى. ولحسن الحظ، لم يتم اكتشاف أي ضرر في الغشاء المخاطي، لذلك تم إخراج الطفلة من المستشفى. ونصح الأطباء الوالدين بإدخال نظام غذائي خفيف تدريجياً بعد فترة راحة إضافية مدتها 6 ساعات.
استقبل قسم الطوارئ في مستشفى برجيل في أبوظبي الأسبوع الماضي طفلاً يبلغ من العمر 8 سنوات ابتلع بطارية ليثيوم. ولحسن الحظ، لم تسد البطارية مجرى الهواء لدى الطفل.
ولاحظ أطباء الجهاز الهضمي أنّ البطارية استقرت في المريء، مما دفعهم إلى إجراء تدخل بالمنظار.
يحث الأطباء في جميع المستشفيات في دولة الإمارات الآباء ومقدمي الرعاية على توخي الحذر والحرص على سلامة أطفالهم.
وقال الدكتور محمد أحمد نبيل عبد العزيز الشوباري، الرئيس الأخصائي والمحاضر السريري بمركز أمراض الجهاز الهضمي بمستشفى جامعة ثومبي، أن ابتلاع الأطفال للأجسام الغريبة قد يؤدي إلى مضاعفات تهدد حياتهم. وأضاف: "يمكن أن يؤدي ابتلاع أجسام غريبة مثل الألعاب الصغيرة والبطاريات والعملات المعدنية والإبر والدبابيس ومطاطات الشعر وحتى المواد الغذائية مثل عظام الأسماك أو عظام الدجاج إلى مضاعفات خطيرة عندما تدخل هذه الأشياء إلى الأمعاء. يمكن أن يسبب هذا انسداداً معوياً، مع أعراض مثل آلام البطن والانتفاخ والقيء، والتي قد تتفاقم وتؤدي إلى تلف الأمعاء أو تمزقها إذا لم يتم علاجها على الفور".
وأضاف الدكتور الشوباري: "يمكن للأشياء الحادة مثل الدبابيس أو عظام السمك أو الإبر أن تثقب جدران الأمعاء، مما يؤدي إلى التهاب الصفاق والذي يتطلب جراحة عاجلة. قد تتطور العدوى أيضاً بسبب دخول البكتيريا إلى تجويف البطن، مما يتطلب مضادات حيوية قوية وعملية تصريف. لذلك فإن طلب المشورة الطبية فور الاشتباه في تناول أجسام غريبة أمر بالغ الأهمية، بغض النظر عمّا إذا كانت الأعراض موجودة على الفور أم لا".
وتعتمد خطورة المرض على ما إذا كان الجسم الغريب قد دخل إلى مجرى الهواء أو المعدة. قال الدكتور مجدي محمد، طبيب إسعافي، رئيس القسم واستشاري الطب الاسعافي في مستشفى برجيل، أبو ظبي: "إذا دخل الجسم الغريب مجرى الهواء، فهذه حالة طارئة لأنه قد يسد مجرى الهواء".
وبحسب الأطباء فإنّ الإجراء يختلف إذا وصل الجسم الغريب الذي تم ابتلاعه إلى المعدة. وقال الدكتور محمد: "تعتمد الخطورة على نوع الجسم الغريب وموقعه. فالأجسام الغريبة التي تحتوي على مواد كيميائية مثل بطاريات الليثيوم خطيرة وتحتاج إلى إزالة سريعة".
وأضاف: "أما الأشياء المعدنية مثل العملات المعدنية، إذا كانت كبيرة، قد لا تمر عبر المعدة وتحتاج إلى إزالتها بالمنظار. يجب أيضاً إزالة الأشياء الحادة مثل دبابيس الشعر إذا كانت في المريء أو المعدة. أمّا إذا كان الجسم غير حاد وصغير الحجم، فقد يمر عبر الجهاز الهضمي خلال أسبوع".
قال الأطباء أنه إذا ابتلع الطفل جسماً غريباً ولم يبكي أو يتكلم، فيجب إجراء الإنعاش القلبي الرئوي. وأضاف الدكتور محمد: "إذا كان الطفل يبكي أو يسعل، لا تقم بإجراء الإنعاش القلبي الرئوي. وبدلاً من ذلك، قم بإجراء ضغطات البطن لإزالة الجسم الغريب من مجرى الهواء. بالنسبة للرضع، استخدم الضغطات على الصدر مع الصفعات على الظهر."