ابتلاع الأطفال لأجسام غريبة يهدد حياتهم

في الآونة الأخيرة، تم نقل فتاة سودانية تبلغ من العمر سبع سنوات إلى قسم الطوارئ بمستشفى جامعة ثومبي بعد أن ابتلعت ثلاث عملات معدنية من فئة الدرهم عن طريق الخطأ، وبينما لم تظهر على الطفلة أي علامات انزعاج بعد تناول العملات المعدنية، نقلها والداها إلى المستشفى بسبب مخاوف بشأن المضاعفات المحتملة.

وبعد الفحص، كشفت الأشعة السينية عن وجود قطعة نقدية واحدة في مريء الطفلة بينما وصلت العملتان الأخرتان إلى بطنها، مما دفع الأطباء إلى إجراء تنظير داخلي طارئ.

ونصح الأطباء الوالدين بصيام الطفلة لمدة ست ساعات لتقليل المخاطر والمضاعفات أثناء الجراحة. استخدم الأطباء أدوات إزالة متخصصة مثل ملقط السلة (basket forceps) لتقليل مخاطر المضاعفات المرتبطة بالوجود المطول للأجسام الغريبة داخل الجسم.