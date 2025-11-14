ابتسام بركات في الشارقة : أكتب لأشفى وأقاوم بالذاكرة والحلم

في عالمٍ تتقاطع فيه الجراح مع الحروف، وتتعانق فيه الذاكرة مع الخيال، تنسج الأديبة الفلسطينية ابتسام بركات عالَمها الإبداعي بخيوط من الحنين والمقاومة. تؤمن أن الكتابة ليست فعلًا لغويًّا فحسب، بل شفاءٌ للروح، واستعادةٌ للكرامة، واحتفاءٌ بالأمل الذي لا ينقطع. من بيت حنانيا في القدس، حيث وُلدت أولى ملامح القصيدة، إلى الولايات المتحدة حيث تقيم اليوم، حملت معها ذاكرتها الفلسطينية كما تُحمل المنافي في القلب، لتغدو كلماتها جسورًا بين طفولةٍ عاشت تحت ظلال الوجع، وحاضرٍ يكتب بمداد الصمود.

إبداع حقيقي

تقول بركات إن شغفها باللغة العربية بدأ منذ طفولتها الباكرة، حين كانت تتفيأ ظلال التراث العربي في مسقط رأسها بيت حنانيا، قبل أن تروي عطشها للغات والأدب بدراسة الأدب الإنجليزي في جامعة بيرزيت عام 1986. ومنذ غادرت فلسطين، حملت اللغة معها كزادٍ للحياة، إذ اشتغلت بكل ما يتصل بالكلمة كتابةً وتدريسًا وبحثًا. واليوم، تُدرّس أخلاقيات اللغة في كلية ستيفنز للفنون الأدائية، كما أسست ورشات اكتب(ي) حياتك﻿ التي تشجع الأفراد على سرد تجاربهم الإنسانية من زوايا مختلفة، مؤكدة أن «لكل إنسان قصة تستحق أن تُقال، وأن الإبداع الحقيقي هو الذي يمزج بين الخاص والعام ليولد أدبًا حيًّا دافئًا».