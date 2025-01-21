"إي آند" الإماراتية تسجل أسرع نمو لقيمة العلامة التجارية في العالم
سجلت شركة "إي آند" (اتصالات والمزيد) الإماراتية أسرع نمو لقيمة العلامة التجارية في العالم هذا العام، في حين كانت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) أسرع علامة تجارية للطاقة نمواً في قائمة "جلوبال 500"، وفقاً لأحدث تقرير صادر عن شركة "براند فاينانس" والذي صدر اليوم الثلاثاء.
وقالت "أدنوك"، ثاني أكثر العلامات التجارية قيمة في منطقة الشرق الأوسط، إنها سجلت نمواً قوياً في قيمة علامتها التجارية بنسبة 25% لتصل إلى 19 مليار دولار.
وكشفت شركة "براند فاينانس" أن قيمة العلامة التجارية لشركة "إي آند" زادت ثمانية أضعاف لتصل إلى 15.3 مليار دولار، مما وضع شركة "إي آند" بين العلامات التجارية العشر الأكثر قيمة في قطاع الاتصالات على مستوى العالم.
"هذه هي المرحلة النهائية من إعادة تسمية العلامة التجارية للمجموعة لـ 3 سنوات، والتي تم وضعها لتحويل قيمة العلامة التجارية من "اتصالات" إلى "إي آند" كمنصة للنمو الدولي. يبلغ نمو قيمة العلامة التجارية المماثلة 13% مقابل القيمة المجمعة للعلامات التجارية في عام 2024. تتمتع "إنفيديا" بأعلى نمو مماثل - 98% - مما يجعلها ثاني أسرع قيمة علامة تجارية نمواً لعام 2025. كما حققت "إي آند" تصنيف قوة العلامة التجارية "إيه إيه إيه" (AAA) في عام 2025،" كما أوضحت "براند فاينانس".
وتظلّ "أرامكو" العلامة التجارية الأكثر قيمة في المنطقة بقيمة 41.7 مليار دولار، رغم أن نموها كان الأضعف بين العلامات التجارية في الشرق الأوسط، مما يشير إلى تضييق الفجوة.
وبشكل عام، تشهد جميع العلامات التجارية الشرق أوسطية التسع الموجودة ضمن أفضل 500 علامة تجارية في العالم نمواً في قيمتها، وفقاً لتقرير "براند فاينانس".
وقال "ديفيد هايج"، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ"براند فاينانس": "تواصل العلامات التجارية في الشرق الأوسط ترك بصمتها على الساحة العالمية، حيث بلغت قيمة العلامة التجارية الإجمالية 127.4 مليار دولار أمريكي في تصنيف "براند فاينانس" العالمي 500 لعام 2025. وتتصدر المملكة العربية السعودية المنطقة، حيث ساهمت بـ 75.5 مليار دولار أمريكي مع خمس علامات تجارية سعودية، كل منها تزداد قيمتها التجارية، بين أفضل 500 علامة تجارية في العالم. وفي الشرق الأوسط، تواصل شركات الاتصالات والبنوك العملاقة مثل "إس تي سي" و"إي آند" وبنك قطر الوطني وبنك الراجحي والبنك الأهلي السعودي دفع النمو، حيث يزداد كل منها في كل من المركز وقيمة العلامة التجارية، مما يؤكد النفوذ المتزايد والقدرة التنافسية العالمية للعلامات التجارية في الشرق الأوسط".
وأصبحت "أبل" مرة أخرى العلامة التجارية الأكثر قيمة في العالم، حيث ارتفعت قيمة علامتها التجارية بنسبة 11% لتصل إلى 574.5 مليار دولار، تليها "مايكروسوفت"، التي ارتفعت قيمة علامتها التجارية بنسبة 35% لتصل إلى 461 مليار دولار.