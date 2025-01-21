"إي آند" الإماراتية تسجل أسرع نمو لقيمة العلامة التجارية في العالم

وقال "ديفيد هايج"، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ"براند فاينانس": "تواصل العلامات التجارية في الشرق الأوسط ترك بصمتها على الساحة العالمية، حيث بلغت قيمة العلامة التجارية الإجمالية 127.4 مليار دولار أمريكي في تصنيف "براند فاينانس" العالمي 500 لعام 2025. وتتصدر المملكة العربية السعودية المنطقة، حيث ساهمت بـ 75.5 مليار دولار أمريكي مع خمس علامات تجارية سعودية، كل منها تزداد قيمتها التجارية، بين أفضل 500 علامة تجارية في العالم. وفي الشرق الأوسط، تواصل شركات الاتصالات والبنوك العملاقة مثل "إس تي سي" و"إي آند" وبنك قطر الوطني وبنك الراجحي والبنك الأهلي السعودي دفع النمو، حيث يزداد كل منها في كل من المركز وقيمة العلامة التجارية، مما يؤكد النفوذ المتزايد والقدرة التنافسية العالمية للعلامات التجارية في الشرق الأوسط".