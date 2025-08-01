إيقاف منشأة صناعية في مصفح لتجاوزها حدود الانبعاثات

أوقفت السلطات في أبوظبي مؤقتاً منشأة صناعية في منطقة المصفح، بعد ثبوت مخالفتها للمعايير البيئية.

واتخذت هيئة البيئة في أبوظبي هذا القرار بعد أن تبين أن المنشأة تسجل انبعاثات هوائية تتجاوز المستويات المسموح بها قانوناً.

يأتي ذلك بعد عمليات تفتيش ومتابعة لشكاوى المجتمع بشأن الروائح الكريهة وتلوث الهواء. وأكدت التحقيقات أن المنشأة كان لها تأثير سلبي على جودة الهواء المحلي.

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تُجري الهيئة بانتظام عمليات تفتيش على العديد من المنشآت للمساعدة في الحفاظ على إمارة نظيفة وآمنة ومستدامة. ودعت الهيئة جميع المنشآت الصناعية إلى الالتزام الكامل بالمعايير البيئية، لحماية الصحة العامة والحفاظ على البيئة الطبيعية التي نعتمد عليها جميعًا.