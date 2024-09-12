إيقاف جراح أطفال بدبي بعد مزاعم عمليات فاشلة في بريطانيا

طبيب أطفال جراح متخصص في تقويم العظام من دبي يواجه تحقيقاً في المملكة المتحدة بسبب مزاعم خطيرة تتعلق بجراحات فاشلة للأطفال، وقد تم إيقافه عن العمل فوراً في الإمارات، الدكتور ياسر جبار موقف عن العمل في مركز "كليمنصو" الطبي حيث كان يعمل.

وفي بيان، قالت الدكتورة علياء المزروعي، الرئيسة التنفيذية للمستشفى: "تم إبلاغ مستشفى "كليمنصو" دبي بالتقارير الأخيرة المتعلقة بمزاعم سوء التصرف والإهمال التي تتعلق بالطبيب العامل لدينا، لقد اتخذنا إجراءات فورية لإيقاف الطبيب عن العمل، ونحن ننتظر قرارات الجهات المعنية بشأن هذه المسألة."