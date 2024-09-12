إيقاف جراح أطفال بدبي بعد مزاعم عمليات فاشلة في بريطانيا
طبيب أطفال جراح متخصص في تقويم العظام من دبي يواجه تحقيقاً في المملكة المتحدة بسبب مزاعم خطيرة تتعلق بجراحات فاشلة للأطفال، وقد تم إيقافه عن العمل فوراً في الإمارات، الدكتور ياسر جبار موقف عن العمل في مركز "كليمنصو" الطبي حيث كان يعمل.
وفي بيان، قالت الدكتورة علياء المزروعي، الرئيسة التنفيذية للمستشفى: "تم إبلاغ مستشفى "كليمنصو" دبي بالتقارير الأخيرة المتعلقة بمزاعم سوء التصرف والإهمال التي تتعلق بالطبيب العامل لدينا، لقد اتخذنا إجراءات فورية لإيقاف الطبيب عن العمل، ونحن ننتظر قرارات الجهات المعنية بشأن هذه المسألة."
ووفقاً لتقارير وسائل الإعلام البريطانية، اتُهم الدكتور ياسر بإجراء عمليات جراحية أسفرت عن قطع أطراف عدة أطفال بأطوال مختلفة، بل وحتى التسبب في بتر طرف أحد الأطفال، وهي نتيجة كان من الممكن تجنبها إذا تم اتباع نهج علاجي مختلف.
كما تم إدراج البريطاني على أنه يمارس عمله في منشأة طبية تسمى "أورثوكير" ومستشفى "ميدكير لتقويم العظام والعمود الفقري" في منطقة الصفاء.
وأصدر مستشفى "ميدكير لتقويم العظام والعمود الفقري" بياناً قال فيه أنه "لم يعمل" مع المجموعة مطلقاً.
وجاء في البيان: "لم يسبق للدكتور ياسر جبار معاينة أي مريض أو إجراء أي عملية جراحية في "ميدكير" حتى الآن. لقد كان مستشاراً خارجياً في "أورثوكيور"، ومستشفانا كان يتعاون مع "أورثوكير" لاستخدام المرافق الجراحية."
وما زالت "صحيفة خليج تايمز" تنتظر تعليقاً من "أورثوكير".
وانضم الدكتور ياسر إلى "أورثوكير" منذ سبعة أشهر فقط، وقد تم حذف منشور سابق على حساب إنستغرام الخاص بالمنشأة يصفه بأنه يتمتع "بأكثر من 20 عاماً من الخبرة السريرية الواسعة".
وكان من المقرر أن يتحدث في المؤتمر الدولي العاشر لجراحة العظام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي من المقرر أن يُعقد في دبي اليوم الخميس، ولكن تم حذف اسمه من قائمة المتحدثين.
الإدعاءات
ويشرف مستشفى "جريت أورموند ستريت"، حيث مارس الدكتور ياسر عمله من عام 2017 حتى أواخر عام 2023، على مراجعة عاجلة لأكثر من 700 حالة من مرضاه. وقال المستشفى إن 22 طفلاً من بين 39 تم فحصهم حتى الآن قد تعرضوا لضرر معين.
وبحسب بيان أصدره المستشفى لوسائل الإعلام البريطانية، تم رفع المزاعم النهائية ضد الطبيب في يونيو 2022. وتم وضعه في إجازة مدفوعة الأجر لمدة 11 شهراً واستقال في سبتمبر 2023.
ولم يتضح بعد متى وصل إلى الإمارات وما إذا كان قد أجرى أي عمليات جراحية هنا.