"إيف لاب": منصة لتعزيز الاستدامة والتنقل الكهربائي

إذا قال كيفن إن دبي لديها القدرة على التحول إلى الطاقة الكهربائية بنسبة 100%، فذلك لأنه يؤمن بأن مسألة المدى ليست مشكلة كبيرة في هذه المنطقة مقارنةً بأوروبا. يقول: "اعتباراً من عام 2019، كان هناك عدد من أجهزة الشحن لكل مركبة كهربائية على الطرق أكثر من معظم المدن في العالم. لذا، هناك حلول لمشكلة الشحن. عندما تعيش في فيلا، يكون من السهل تركيب محطة شحن، لكن عندما تعيش في شقة، يكون الأمر أكثر تحدياً. نتوجه نحو جعل المزيد من الأماكن تحتوي على محطات شحن. لكنني أعتقد أنه من الضروري إزالة الغموض عن مسألة الشحن. إذا كنت تمتلك سيارة كهربائية وكان مكان عملك في أبوظبي، يمكنك الذهاب والعودة دون الحاجة إلى الشحن. هنا في الإمارات، نظراً لأن المسافات أصغر، فإن القلق بشأن المدى أقل مقارنة بالولايات المتحدة أو أوروبا."

أما فيما يتعلق بالقلق الأكبر بشأن ارتفاع تكلفة السيارات الكهربائية مقارنة بنظيراتها التي تعمل بالبنزين، فهو يعترف بأن الدور الأساسي لـ EV LAB هو تقديم المعلومات الصحيحة للمستهلكين حتى يتمكنوا من اتخاذ أفضل الخيارات. ويقول: "إن التكلفة الإجمالية لامتلاك سيارة كهربائية أقل من الخيارات غير الكهربائية. كما أن تكاليف ما بعد البيع وقطع الغيار أقل بكثير. لذا، في حين أن السعر الإجمالي قد يكون أعلى، إلا أنك على مدار فترة زمنية، توفر المزيد. تبلغ تكاليف الشحن حوالي الثلث لكل كيلومتر مقطوع مقارنة بمحرك تجاري. إنها تتسارع بشكل أكبر من سيارات محرك الاحتراق وهذا ما ندفع المستهلكين إلى رؤيته".