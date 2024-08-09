"إيف لاب": منصة لتعزيز الاستدامة والتنقل الكهربائي
كانت فكرة السيارة الكهربائية في يوم من الأيام مجرد حلم بعيد المنال، حتى قرر "إيلون ماسك" و"تيسلا" أن هذه الفكرة قد حان وقتها. واليوم، وعلى الرغم من مزاياها الواضحة مقارنة بالمركبات التي تعمل بالبنزين، إلا أن هناك ضبابية تحيط بالمركبات الكهربائية. فهل شحن السيارة مريح حقاً؟ ولماذا يجب أن يكون مكلفاً للغاية؟ ولا تنتهي المخاوف عند هذا الحد. ولكن بعض الحقائق البسيطة يمكن أن تساعد كثيراً في غربلة الحقيقة بعيداً عن الإعلان.
تشير دراسة نشرتها مختبرات "أرجون" الوطنية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إلى أن سيارة "سيدان" كهربائية متوسطة الحجم بمدى 300 ميل من المرجح أن تنتج نصف الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي مقارنة بسيارة تعمل بالبنزين خلال عمرها الافتراضي. وهذا ليس كل شيء، فقد أشارت مقالة في صحيفة نيويورك تايمز إلى أن "متوسط سعر السيارة الكهربائية الجديدة أو الشاحنة الصغيرة كان 56371 دولاراً (207051 درهماً) في يونيو/حزيران، وفقاً لتقديرات شركة "كوكس أوتوموتيف"، مقارنة بـ 48644 دولاراً (178670 درهماً) لجميع المركبات. ولكن العديد من الناس سوف يستردون هذا الفارق من خلال انخفاض تكاليف الصيانة والوقود. وتقدر وكالة حماية البيئة أن تكلفة شحن شاحنة فورد F-150 لايتنينج الكهربائية تبلغ 1100 دولار سنوياً، وهو أقل من نصف التكلفة السنوية لشحن أكثر سيارات فورد F-150 كفاءة في استهلاك الوقود والتي تعمل بالبنزين".
الإجابات واضحة وتكمن في الخيارات التي يتخذها المرء. كان البحث عن حل هو ما دفع "كيفن شلهوب" في البداية إلى إنشاء EV LAB، وهي واحدة من أولى منصات التنقل الكهربائي متعدد النطاقات في المنطقة والتي تلتزم بقضية الفوائد البيئية لوسيلة النقل الكهربائية. إن كون كيفن، البالغ من العمر 30 عاماً، مناصراً متحمساً للسيارات الكهربائية ليس مفاجئاً مع إدراك الجيل الأصغر سناً للحاجة إلى اتخاذ إجراءات مستدامة ضد أزمة المناخ. وهو يعزو ذلك إلى نشأته في دبي، "المكان الذي ترتبط فيه ليس فقط بالثقافة والناس المحليين ولكن أيضاً بالأشخاص من جميع أنحاء العالم".
يقول: "أود أن أكون جزءاً من جيل يؤمن بأهمية الاستدامة. كنت في عامي الأول عندما بدأت مؤتمرات الأطراف (COP)، لذلك أعتقد أن هذه المؤتمرات كانت موجهة لجيلنا للتفكير بجدية في العمل المناخي. قد نكون قد كبرنا، لكن المشاكل لا تزال كما هي."
إن EV LAB، الذي يعمل أيضاً كسوق لتأجير واستئجار المركبات الكهربائية، هو امتداد لهذا الوعي. وفقاً لـ Statista، بلغ إجمالي الانبعاثات المرتبطة بالنقل العالمي 7.97 مليار طن متري من ثاني أكسيد الكربون في عام 2022. هذا هو حجم المشكلة، والتي يُنظر إلى المركبات الكهربائية كواحدة من العديد من الحلول المحتملة لها. يقول: "كل كيلومتر يتم قطعه بالسيارة الكهربائية أفضل للبيئة".
درس كيفن، الذي ولد في دبي، الهندسة المدنية في "إمبريال كوليدج لندن" وحصل على درجة الماجستير في الطاقة النظيفة في جامعة ستانفورد. ينتمي سليل عائلة شلهوب الشهيرة التي تركت بصمة في تجارة التجزئة الفاخرة إلى ذلك الجيل من الشباب الذي شهد تطور هذه المدينة إلى مدينة عالمية، وهو المكان الذي مكّن الأفراد من رؤية أفكارهم تتحول إلى ثمار. عندما نراه يتحدث عن الإمارة، نفهم من أين يأتي شغفه.
قال لنا: "لقد غرست المدينة في نفسي اعتقاداً راسخاً بأن كل شيء ممكن، كان الهدف من وجود مكاتبنا في مركز التجارة العالمي هو تقدير عالم الإمكانيات الذي تفتحه دبي. أتذكر عندما كنت صغيراً، كان مركز التجارة العالمي المبنى الرئيسي الوحيد في الإمارة، وانظر إليه الآن. عندما كنا أطفالاً، رأينا برج خليفة ودبي مول قيد الإنشاء. كان مركز التجارة العالمي بمثابة بداية للعديد من الأشياء الرائعة لدبي، ولهذا السبب قررت افتتاح أول مختبر للسيارات الكهربائية هنا".
إذا قال كيفن إن دبي لديها القدرة على التحول إلى الطاقة الكهربائية بنسبة 100%، فذلك لأنه يؤمن بأن مسألة المدى ليست مشكلة كبيرة في هذه المنطقة مقارنةً بأوروبا. يقول: "اعتباراً من عام 2019، كان هناك عدد من أجهزة الشحن لكل مركبة كهربائية على الطرق أكثر من معظم المدن في العالم. لذا، هناك حلول لمشكلة الشحن. عندما تعيش في فيلا، يكون من السهل تركيب محطة شحن، لكن عندما تعيش في شقة، يكون الأمر أكثر تحدياً. نتوجه نحو جعل المزيد من الأماكن تحتوي على محطات شحن. لكنني أعتقد أنه من الضروري إزالة الغموض عن مسألة الشحن. إذا كنت تمتلك سيارة كهربائية وكان مكان عملك في أبوظبي، يمكنك الذهاب والعودة دون الحاجة إلى الشحن. هنا في الإمارات، نظراً لأن المسافات أصغر، فإن القلق بشأن المدى أقل مقارنة بالولايات المتحدة أو أوروبا."
أما فيما يتعلق بالقلق الأكبر بشأن ارتفاع تكلفة السيارات الكهربائية مقارنة بنظيراتها التي تعمل بالبنزين، فهو يعترف بأن الدور الأساسي لـ EV LAB هو تقديم المعلومات الصحيحة للمستهلكين حتى يتمكنوا من اتخاذ أفضل الخيارات. ويقول: "إن التكلفة الإجمالية لامتلاك سيارة كهربائية أقل من الخيارات غير الكهربائية. كما أن تكاليف ما بعد البيع وقطع الغيار أقل بكثير. لذا، في حين أن السعر الإجمالي قد يكون أعلى، إلا أنك على مدار فترة زمنية، توفر المزيد. تبلغ تكاليف الشحن حوالي الثلث لكل كيلومتر مقطوع مقارنة بمحرك تجاري. إنها تتسارع بشكل أكبر من سيارات محرك الاحتراق وهذا ما ندفع المستهلكين إلى رؤيته".
ولتحقيق هذه الرؤية، توفر EV LAB خيار "استئجار سيارة كهربائية" للتأجير من نظير إلى نظير. ويوضح: "من خلال تطبيق EV LAB، يمكنك استئجار أي سيارة كهربائية. يمكنك شراء سيارة كهربائية مستعملة وبيع سيارتك". "هناك أنواع مختلفة من المستهلكين - بعضهم يريد استئجار سيارة، والبعض الآخر يريد شراء سيارة مستعملة أو بيع سيارة موجودة (يريد الكثير من المستخدمين الأوائل لسيارات Tesla بيع طرازاتهم). كما نقوم أيضاً بتأجير السيارات الكهربائية للعملاء بشكل مباشر".
يقول كيفن إن الحكمة في التأجير هي أنه يمكّن العميل من اتخاذ الاختيار الصحيح. إن نطاق البطاريات والتكنولوجيا يتطوران باستمرار. لذا إذا اشترى شخص سيارة اليوم، فبعد عام، قد يجد خياراً يتمتع بمدى أكبر. ومع ذلك، عندما يستأجرها، يكون لديه خيار استخدام النطاق والتكنولوجيا المتاحة حديثاً. يقول كيفن: "إلى جانب ذلك، يتضاعف عدد العروض المقدمة كل عام، وهناك أيضاً ضعف عدد السيارات الكهربائية المتاحة في السوق الآن".
في السنوات الأربع منذ تأسيس EV LAB (تم إنشاؤه في نهاية عام 2019، قبل الجائحة مباشرة)، تضاعف سوق السيارات الكهربائية "ثلاث مرات". يقول كيفن إن الفارق الأكبر بين ذلك الوقت والآن هو أنه عندما تواصل مع الوكلاء في ذلك الوقت، كانوا يقولون إنهم لا يمتلكون سيارات كهربائية ولا يرغبون حتى في جلبها، بينما اليوم، أدى الدعم البنيوي في الإمارات للسيارات الكهربائية إلى زيادة عدد السيارات في السوق.
إن الشغف بالاستدامة واضح للغاية في الطريقة التي يتحدث بها كيفن عن EV LAB وما قام به. لكنه يدرك بنفس القدر التوقعات المعلقة عليه، ليس من قبل عائلته، وليس من قبل أقرانه، ولكن من قبل الآخرين الذين يربطون شلهوب بالنجاح الاستثنائي الذي حققوه. "أود أن أقتبس هنا من لاعب التنس المفضل لدي نوفاك ديوكوفيتش، "الضغط هو امتياز". وإدراك ذلك أمر متواضع للغاية. بعد أن نشأنا في بدايات متواضعة للغاية وانتقلنا عدة مرات بسبب الحروب في الشرق الأوسط، كان من المفترض دائماً في أذهاننا كعائلة أن نبقى على الأرض ونقوم بدعم الآخرين. أعتقد أنه لا توجد طريقة أفضل لدعم هذه الروح من تعزيز الاستدامة ".