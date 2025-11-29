"إيرباص" تسحب 6 آلاف طائرة A320 والإمارات تنجز التحديث المطلوب

أعلنت شركات الطيران حول العالم يوم السبت عن تأجيل أو إلغاء رحلات بعد تحذير من إيرباص بأن ما يصل إلى 6,000 طائرة من طراز A320 قد تحتاج إلى ترقيات.

يشمل استدعاء 6,000 طائرة أكثر من نصف أسطول عائلة A320 العالمي التابع لإيرباص، وهو العمود الفقري لرحلات الطيران القصيرة في آسيا، خاصة في الصين والهند حيث أدى النمو الاقتصادي إلى زيادة ملايين المسافرين الجدد في الأجواء.

اتبع المنظمون حول العالم وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي في توجيه شركاتهم لإصلاح مشكلة برمجيات A320 قبل استئناف الرحلات.

يبدو أن عملية الاستدعاء التي أصدرتها إيرباص لـ 350 مشغلاً حول العالم هي واحدة من أكبر عملياتها في تاريخها الممتد 55 عاماً، وتأتي بعد أسابيع من تجاوز طراز A320 لطراز بوينغ 737 كأكثر الطرازات تسليماً.

لماذا قامت إيرباص بعملية الاستدعاء؟

وجهت إيرباص عملاءها يوم الجمعة لاتخاذ "إجراء احترازي فوري" بعد تقييم خلل تقني على متن رحلة لشركة JetBlue في أكتوبر.

رحلة 1230 من كانكون، المكسيك، إلى نيوآرك، نيوجيرسي، في 30 أكتوبر، قامت بهبوط اضطراري في تامبا، فلوريدا. نُقل عدة أشخاص إلى المستشفى بعد مشكلة في التحكم بالطائرة وانخفاض مفاجئ وغير متحكم فيه في الارتفاع.

قالت الشركة: "قد تؤدي الإشعاعات الشمسية الشديدة إلى إفساد بيانات حيوية لعمل أنظمة التحكم بالطائرة"، مضيفة أن "عدداً كبيراً من طائرات عائلة A320 العاملة حالياً" قد يتأثر.

أبلغت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية شركات الطيران بضرورة استبدال أو تعديل البرنامج الذي يتحكم في المصاعد والجنيحات في طائرات A319 وA320 وA321.

سيستغرق استبدال البرنامج "بضع ساعات" على معظم الطائرات، لكن بالنسبة لبعض الطائرات البالغ عددها 1,000، فإن العملية "ستستغرق أسابيع"، وفقاً لمصدر مطلع على القضية تحدث إلى وكالة فرانس برس.

التأثير العالمي لاستدعاء إيرباص

أكد متحدث باسم شركة ويز إير أن بعض طائراتها من بين تلك التي تحتاج إلى ترقية للبرنامج، كما أشارت شركة إيرباص. وقد حددت شركة الطيران بالفعل مواعيد الصيانة اللازمة، وقد تتأثر بعض الرحلات خلال عطلة نهاية الأسبوع.

أصدرت شركة طيران الهند إشعاراً حذرت فيه الركاب من احتمال حدوث تأخيرات في عملياتها.

قالوا: "نحن على علم بتوجيه صادر من شركة إيرباص يتعلق بطائرات عائلة A320 التي تعمل حالياً لدى شركات الطيران. سيؤدي ذلك إلى إعادة ضبط للبرمجيات/الأجهزة في جزء من أسطولنا، مما سيؤدي إلى زيادة وقت التوقف بين الرحلات وتأخيرات في عملياتنا المجدولة. تعرب طيران الهند عن أسفها لأي إزعاج قد يسببه ذلك للركاب حتى يتم تنفيذ إعادة الضبط على كامل الأسطول".

طلبوا من العملاء التحقق من حالة رحلاتهم على موقعهم الإلكتروني قبل التوجه إلى المطار والتواصل مع مركز الاتصال الخاص بهم لأي مساعدة إضافية.

وفقاً لبيانات إيرباص، هناك حوالي 11,300 طائرة من عائلة A320 قيد التشغيل، بما في ذلك 6,440 من الطراز الأساسي A320.

أكثر شركات الطيران تأثراً باستدعاء إيرباص