إيران تنفي تورطها في مقتل مواطن إسرائيلي مولدوفي في الإمارات

وكان كوغان، وهو مواطن مولدوفي أيضاً، قد أبلغت عائلته عن اختفائه في 21 نوفمبر/تشرين الثاني. وتم فتح تحقيق، تم خلاله العثور على جثته وتحديد هوية الجناة. وقالت السلطات إن الإجراءات القانونية بدأت ضد المشتبه بهم المعتقلين.