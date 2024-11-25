إيران تنفي تورطها في مقتل مواطن إسرائيلي مولدوفي في الإمارات
قالت السفارة الإيرانية في أبوظبي في بيان لرويترز يوم الأحد إن إيران ترفض مزاعم تورطها في مقتل المواطن الإسرائيلي "تسفي كوجان" في الإمارات العربية المتحدة.
وقالت السفارة الإيرانية في الإمارات إنها "تنفي بشكل قاطع مزاعم تورط إيران في مقتل هذا الشخص". ويأتي هذا النفي بعد أن أكدت الإمارات اعتقال ثلاثة مشتبه بهم متورطين في الجريمة.
وكان كوغان، وهو مواطن مولدوفي أيضاً، قد أبلغت عائلته عن اختفائه في 21 نوفمبر/تشرين الثاني. وتم فتح تحقيق، تم خلاله العثور على جثته وتحديد هوية الجناة. وقالت السلطات إن الإجراءات القانونية بدأت ضد المشتبه بهم المعتقلين.
ودان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مقتل كوغان ووصفه بأنه عمل "شنيع".
وأكدت الإمارات أنها ستستخدم "كل الصلاحيات القانونية للرد بحزم ودون هوادة على أي أفعال أو محاولات تهدد الاستقرار المجتمعي".
(بمدخلات من رويترز)