"إيجابيته كانت نصف العلاج": عبارات الرثاء تنهال على الطبيب المقيم في دبي بعد وفاته

من بين من تأثروا برحيله بشدة لاعب كرة اليد الدولي الهندي فيبين كومار، الذي كان يتلقى العلاج على يد الدكتور ساداث لسنوات عديدة. قال فيبين: "كان أكثر من مجرد طبيب بالنسبة لي. لقد ركز على شفاء إصاباتي بشكل طبيعي، من خلال تمارين التقوية وتجنب الجراحات غير الضرورية. كلما تعرضتُ للإصابة، كان يمنحني الثقة للتعافي والاستمرار. كان دائمًا يُذكرني بأننا معًا في هذا، إنه جهد جماعي".