"إيجابيته كانت نصف العلاج": عبارات الرثاء تنهال على الطبيب المقيم في دبي بعد وفاته

ينعى المرضى والرياضيون والزملاء الدكتور أنور صادات، جراح العظام الشهير في دبي، الذي وافته المنية أمس عن عمر يناهز 49 عامًا.
كان الدكتور ساداث من ولاية كيرالا، وعُرف بلطفه وحسن أخلاقه وعنايته الفائقة بمرضاه. عمل أخصائيًا في مستشفى ميدكير لجراحة العظام والعمود الفقري، ولديه خبرة تزيد عن 18 عامًا في علاج الإصابات الرياضية والكسور والصدمات. وعلى مدار الأربعة عشر عامًا الماضية، عمل عضوًا في مجموعة أستر دي إم للرعاية الصحية.
من بين من تأثروا برحيله بشدة لاعب كرة اليد الدولي الهندي فيبين كومار، الذي كان يتلقى العلاج على يد الدكتور ساداث لسنوات عديدة. قال فيبين: "كان أكثر من مجرد طبيب بالنسبة لي. لقد ركز على شفاء إصاباتي بشكل طبيعي، من خلال تمارين التقوية وتجنب الجراحات غير الضرورية. كلما تعرضتُ للإصابة، كان يمنحني الثقة للتعافي والاستمرار. كان دائمًا يُذكرني بأننا معًا في هذا، إنه جهد جماعي".
كان فيبين قد عاد مؤخرًا من بطولة دولية لكرة اليد في تايبيه، والتقى بالدكتور ساداث قبل أيام قليلة من وفاته. وأضاف: "أخبرني أنه سيذهب في إجازة قريبًا. كان في غاية السعادة والفخر كلما أحقق ميدالية. حتى أنني تحدثت عنه في مقابلة إذاعية مؤخرًا، وشكرته على دوره في نجاحي".
قال مريض آخر، في حديثه لصحيفة "خليج تايمز" ، إن الدكتور ساداث كان يعامل الجميع كعائلة. "لم يكن مجرد طبيب؛ بل كان يُحسن الظن بنا. كان يهتم بنا من كل قلبه. لم يكن يقترح علينا أي إجراءات غير ضرورية، وكانت خطوته الأولى دائمًا هي تهدئتنا ورفع معنوياتنا قبل بدء أي علاج. هذه الإيجابية وحدها كانت نصف الشفاء."
اشتهر الدكتور سادات بتواضعه، وكانت له علاقة وطيدة بالعديد من الرياضيين في الإمارات العربية المتحدة. وصفه زملاؤه بأنه رجلٌ طيب القلب، يُولي مرضاه الأولوية دائمًا. قال أحد زملائه: "كان يتمتع بموهبةٍ تُشعر الناس بالراحة. تدخل عيادته بألمٍ وتخرج منها بأمل".
ترك الدكتور سادات خلفه ثلاثة أبناء. وقد ترك رحيله المفاجئ فراغًا في الأوساط الطبية والرياضية.
وسيتم تشييع جثمانه بعد صلاة العصر بمقبرة القصيص، بحضور عدد من مرضاه ومحبيه.