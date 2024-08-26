"إيثان جوو" يصل دبي لدعم أبحاث سرطان الأطفال

بدأ جو رحلته في 31 مايو، حيث انطلق من جنيف بسويسرا. خلال الأشهر الماضية، توقف في مصر والمملكة العربية السعودية وقطر؛ وستكون محطته التالية بعد دبي كراتشي في باكستان ونيودلهي في الهند. وسيواصل الشاب البالغ من العمر 19 عاماً رحلته إلى الصين وأستراليا واليابان، قبل عبور شمال المحيط الهادئ إلى ألاسكا ثم الاستمرار عبر كندا والولايات المتحدة، ويخطط في نهاية المطاف للوصول إلى أمريكا الجنوبية والقارة القطبية الجنوبية. سيتوقف في ما يقرب من 60 دولة في المجموع وسيقطع أكثر من 80 ألف كيلومتر.