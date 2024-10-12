إنقاذ 3 مواطنين تعرضوا لحادث دراجة نارية بالشارقة

وحثت شرطة الشارقة جميع المشاركين في مثل هذه الأنشطة على توخي الحذر والالتزام ببروتوكولات السلامة، وتجنب المغامرات الخطرة في المناطق الوعرة أو الأماكن البعيدة عن طرق الطوارئ، لضمان سلامة الجميع.