الإمارات
إنقاذ 3 مواطنين تعرضوا لحادث دراجة نارية بالشارقة
نقل المصابين جوا إلى مستشفى الذيد لتلقي العلاج اللازم
أنقذت شرطة الشارقة، الجمعة، ثلاثة مواطنين، مصابين بإصابات متفاوتة، بعد تعرضهم لحادث دراجة نارية في الصحراء.
وفي تمام الساعة 6:22 من مساء الجمعة، تلقت غرفة العمليات المركزية بشرطة الشارقة بلاغاً عن وقوع الحادث، وعلى الفور تم إرسال فرق شرطية متخصصة وفريق إسعاف وطني إلى موقع الحادث لتقديم الإسعافات الأولية للمصابين.
وكانت المنطقة وعرة، لذا قامت شرطة الشارقة بالتنسيق مع مركز الإنقاذ الوطني لنقل المصابين جواً إلى مستشفى الذيد لتلقي العلاج اللازم.
شاهد فيديو الجسر الجوي الذي تم تنفيذه أدناه:
وحثت شرطة الشارقة جميع المشاركين في مثل هذه الأنشطة على توخي الحذر والالتزام ببروتوكولات السلامة، وتجنب المغامرات الخطرة في المناطق الوعرة أو الأماكن البعيدة عن طرق الطوارئ، لضمان سلامة الجميع.