إنقاذ 3 أشخاص من حوادث جبلية في رأس الخيمة خلال عطلة عيد الاتحاد

وأكدت الشرطة أن وحداتها المتخصصة ستستجيب لنداءات الاستغاثة رغم المخاطر، إلا أن التزام الجمهور بالإرشادات الوقائية يُعد عاملًا أساسيًا لتقليل عدد الحوادث في المناطق الجبلية وضمان سلامة الجميع