إنقاذ 3 أشخاص من حوادث جبلية في رأس الخيمة خلال عطلة عيد الاتحاد

تعزيز جهود البحث والإنقاذ والجناح الجوي لضمان سلامة المتسلقين مع نصائح وقائية حاسمة
صورة: شرطة رأس الخيمة/إنستغرام

بوجا مانييري
تاريخ النشر

أنقذت شرطة رأس الخيمة ثلاثة أشخاص تعرضوا لحوادث منفصلة في مناطق جبلية مختلفة خلال عطلة اليوم الوطني لدولة الإمارات.﻿

وقالت الشرطة إن كلًا من قسم البحث والإنقاذ والجناح الجوي كثّفا مهامهما لتقديم المساعدة للأفراد المتجهين إلى المناطق الجبلية خلال العطلات.﻿

وقد شاركت نصائح مع عشاق رياضة المشي الجبلي الذين يقصدون هذه المناطق بأعداد كبيرة:

  • احمل ما يكفي من الطعام والماء﻿

  • تأكد من شحن الهواتف المتحركة﻿

  • أبلغ السلطات مسبقًا بالموقع الذي تنوي التوجه إليه﻿

  • ابتعد عن المناطق الخطرة والمناطق التي تغطيها العتمة﻿

  • ارتدِ الملابس والأحذية المناسبة﻿

وأكدت الشرطة أن وحداتها المتخصصة ستستجيب لنداءات الاستغاثة رغم المخاطر، إلا أن التزام الجمهور بالإرشادات الوقائية يُعد عاملًا أساسيًا لتقليل عدد الحوادث في المناطق الجبلية وضمان سلامة الجميع

