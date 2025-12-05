إنقاذ 3 أشخاص من حوادث جبلية في رأس الخيمة خلال عطلة عيد الاتحاد

أنقذت شرطة رأس الخيمة ثلاثة أشخاص تعرضوا لحوادث منفصلة في مناطق جبلية مختلفة خلال عطلة اليوم الوطني لدولة الإمارات.
وقالت الشرطة إن كلًا من قسم البحث والإنقاذ والجناح الجوي كثّفا مهامهما لتقديم المساعدة للأفراد المتجهين إلى المناطق الجبلية خلال العطلات.
وقد شاركت نصائح مع عشاق رياضة المشي الجبلي الذين يقصدون هذه المناطق بأعداد كبيرة:
احمل ما يكفي من الطعام والماء
تأكد من شحن الهواتف المتحركة
أبلغ السلطات مسبقًا بالموقع الذي تنوي التوجه إليه
ابتعد عن المناطق الخطرة والمناطق التي تغطيها العتمة
ارتدِ الملابس والأحذية المناسبة
وأكدت الشرطة أن وحداتها المتخصصة ستستجيب لنداءات الاستغاثة رغم المخاطر، إلا أن التزام الجمهور بالإرشادات الوقائية يُعد عاملًا أساسيًا لتقليل عدد الحوادث في المناطق الجبلية وضمان سلامة الجميع