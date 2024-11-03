إنقاذ 10 طيور فلامنجو في أبوظبي بعد عاصفة برد مدمرة

واجه الفريق الطبي مهمة جديدة عندما يتعلق الأمر بالصيصان التي لم تولد بعد، وهي أن يصبحوا آباءها. قال أحد أفراد فريق الإنقاذ: "راقبنا الفقس وساعدنا الصيصان على الخروج من بيضها. فقدت هذه الطيور الصغيرة والديها. الآن، نحن آباؤها وأمهاتها. يتعين علينا أن نوفر لها كل ما تحتاجه".