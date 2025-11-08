إنقاذ وسلامة رغم الحواجز: منقذو الإمارات في مواجهة البحر واللغة

في وقت تتزايد فيه الإقبال على الشواطئ والأنشطة البحرية في مختلف إمارات الدولة، يواصل منقذو الإمارات أداء مهامهم الحيوية لحماية الأرواح وسط تحديات ميدانية أبرزها حواجز اللغة وتعدد المهام.

وأكد خبراء السلامة أن تأهيل المنقذين لا يقتصر على الحصول على الشهادات، بل يعتمد على التدريب المستمر واليقظة الميدانية والتواصل الفعّال. وقالت تشارني شنِتلر، مديرة خدمة العملاء في مؤسسة "إيليس آند أسوشييتس"، إن على المنقذ أن يكرّس تركيزه الكامل لمراقبة السباحين وعدم الانشغال بمهام ثانوية، مثل ترتيب المقاعد أو تلقي الطلبات، لأن لحظة غياب التركيز قد تساوي حياة ضائعة.

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع الخليج تايمز على قنوات واتساب.

من جانبها أوضحت إيما جين فورست، مديرة تطوير الأعمال في المؤسسة ذاتها، أن لوائح الإنقاذ في الدولة أصبحت تُلزم المنقذين بأربع ساعات تدريب شهرياً على الأقل، لضمان جاهزيتهم البدنية والذهنية، مشيرة إلى أن "فعالية المنقذ لا تُقاس بعدد الدورات التدريبية التي خضع لها، بل بقدر ممارسته اليومية للجاهزية الفعلية".