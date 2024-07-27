إنقاذ مواطن من الغرق إثر انقلاب"جت سكي"برأس الخيمة

إنقذ خفر السواحل التابعة لقيادة الحرس الوطني مواطناً من الغرق بعد انقلاب مركبته المائية بالقرب من خور رأس الخيمة. وبعد الحادث، وعقب قيام فرق الإنقاذ بتقديم الإسعافات الأولية، تم نقله إلى المستشفى.

وأهاب الحرس الوطني بمرتادي الشاطئ وراكبي الدراجات المائية أخذ الحيطة والحذر واتباع الإجراءات الاحترازية، وشددت السلطات على ضرورة ارتداء معدات السلامة قبل النزول إلى البحر.

وفي الآونة الأخيرة، تم تغريم أصحاب "الجت سكي" بسبب مخالفات في إمارة دبي. وشملت المخالفات تشغيل دراجات مائية برخص منتهية، ودخول المناطق المحظورة مثل مناطق السباحة وشواطئ الفنادق، وعدم ارتداء سترات النجاة، وغيرها من المخالفات.

وفي دبي، سيتم فرض غرامة قدرها 3000 درهم لعدم ارتداء معدات السلامة المطلوبة على متن مركبة مائية.