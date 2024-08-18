إنقاذ مواطنة مصابة وعائلتها بعد حادث سير في عُمان

ونفذ عملية الإنقاذ مركز البحث والإنقاذ الوطني التابع للحرس الوطني بالتنسيق مع وزارة الخارجية، وكانت هذه هي عملية الإسعاف الجوي الثالثة الناجحة التي يتم تنفيذها في سلطنة عمان.

وأشادت الوزارة بجهود الجهات العمانية التي ساهمت في عملية الإجلاء الطبي من خلال تقديم الدعم لسفارة الإمارات في مسقط، داعية جميع المسافرين إلى توخي الحيطة والحذر أثناء السفر برا، والتقيد بقوانين وأنظمة ولوائح المرور، والالتزام بالسرعات المحددة حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين.

وفي حادثة سابقة تم إجلاء مواطن مصاب وعائلته من سلطنة عمان بعد تعرضهم لحادث سير، كما توفيت مواطنة في نفس الحادث المأساوي.

وتأتي هذه المهمة في إطار التزام الوزارة بحماية المواطنين الإماراتيين في الخارج، وتقديم كافة الدعم اللازم لهم وسرعة الاستجابة في حالات الطوارئ.