إنقاذ مصاب بعد انقلاب دراجته النارية في صحراء الشارقة

وأشارت إلى أن ممارسة الأنشطة في الطرق غير الآمنة والأماكن غير المعلنة في الصحراء قد تؤدي إلى حوادث خطيرة وربما خسائر في الأرواح، مشددة على ضرورة تجنب القيادة المتهورة والدخول إلى مناطق وعرة بعيدة عن طرق الطوارئ.