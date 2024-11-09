إنقاذ مصاب بعد انقلاب دراجته النارية في صحراء الشارقة
أنقذت شرطة الشارقة، أمس الجمعة، بالتعاون مع مركز البحث والإنقاذ الوطني بالحرس الوطني، شخصاً انقلبت دراجته النارية وسط صحراء الشارقة.
وكانت غرفة العمليات المركزية بشرطة الشارقة تلقت بلاغاً عن وقوع حادث في صحراء الرفادة بمدينة المدام بالمنطقة الوسطى في تمام الساعة 12:28 ظهراً.
وعلى الفور، انتقلت قوة متخصصة من الشرطة مدعومة بطائرات البحث والإنقاذ التابعة للحرس الوطني، لإخلاء المصاب ونقله إلى مستشفى الزيد.
وفي السياق ذاته، أكدت القيادة العامة لشرطة الشارقة، ضرورة التزام سائقي الدراجات النارية بالأنظمة واللوائح أثناء ممارسة الأنشطة والهوايات في المناطق الصحراوية.
وأشارت إلى أن ممارسة الأنشطة في الطرق غير الآمنة والأماكن غير المعلنة في الصحراء قد تؤدي إلى حوادث خطيرة وربما خسائر في الأرواح، مشددة على ضرورة تجنب القيادة المتهورة والدخول إلى مناطق وعرة بعيدة عن طرق الطوارئ.