إنقاذ غزال "أبوظبي" الضال.. قصة 6 أيام من البحث والصيد قبل 13 عاماً

رعاية واهتمام

كما كانوا لطيفين في القبض على الغزال وراعوا حقيقة أن هذا الظبي يحمل أهمية كبيرة في تاريخ وتراث الإمارات - فاسم أبوظبي نفسه يُترجم إلى 'أبو الغزال'.

تجنب فريق هيئة البيئة - أبوظبي عمدًا استخدام بنادق التخدير واختاروا القبض عليه يدويًا. وأوضحوا أن استخدام بندقية التخدير لم يكن ليكون فعالًا للغزال - وهو ظبي رشيق ومراوغ للغاية يمكن أن يركض بسرعة 50 كيلومترًا في الساعة. بالإضافة إلى ذلك، فإن عامل التخدير الكيميائي كان سيعرض الغزال لخطر ارتفاع درجة الحرارة، وهو وضع خطير للغاية حيث كان ذلك في ذروة الصيف في ذلك الوقت.

شكل ارتفاع درجة الحرارة أكبر مصدر للقلق، بالإضافة إلى خطر إصابة الغزال، حسبما أوضح المنقذون لصحيفة "الخليج تايمز".

قام الفريق بالقبض على الغزال ونقله إلى أحد مرافق الحفاظ على الحيوانات وتربيتها التابعة لهيئة البيئة - أبوظبي، حيث انضم إلى قطيع من الغزلان الجبلية العربية الأخرى بعد خضوعه للحجر الصحي الإلزامي. ومع ذلك، لم يتقدم أحد للمطالبة بملكية هذا النوع المهدد بالانقراض.