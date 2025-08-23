إنقاذ غزال "أبوظبي" الضال.. قصة 6 أيام من البحث والصيد قبل 13 عاماً

هذه قصة صبر، وتخطيط دقيق، وتنفيذ متقن. في مثل هذا اليوم، 23 أغسطس، قبل 13 عامًا، نفذت هيئة البيئة - أبوظبي عملية إنقاذ دقيقة لغزال جبلي عربي ضال كان يهيم على وجهه لمدة ستة أيام على الأقل في مخيم عمالي مهجور بمدينة محمد بن زايد.
أبلغ السكان في المنطقة صحيفة "الخليج تايمز" عن الغزال - المصنف كحيوان محمي - والذي يُعتقد أنه هرب من إحدى الفلل في المنطقة. شوهد الحيوان الأنيق وهو يتجول بحرية، لكن الأفراد المهتمين لم يستهينوا بخطر تعرضه للافتراس من قبل الكلاب الضالة أو أن يتم القبض عليه بتهور.
كان صباح يوم خميس حارًا ورطبًا في 23 أغسطس 2012، عندما انطلق فريق مكون من 12 شخصًا من هيئة البيئة - أبوظبي بخطتهم للقبض على الغزال. وكما أفادت صحيفة "الخليج تايمز"، وصل الفريق بخطة مرسومة بعناية. مسلحين بشباك طويلة، وحبال، وبنادق شبكية، أحاطوا بمكان استراحة الغزال. الحيوان، الذي كان بالفعل متوترًا بعد تهديدات سابقة لحياته، راوغ وتجنب كل محاولة.
كانت عملية القبض اليدوية التي كان من المفترض أن تكون "أقل توغلاً وأقل إرهاقًا" للغزال تتضمن أيضًا استخدام البنادق الشبكية والحبال. بعد بضع محاولات، تمكن الفريق من دفع الحيوان إلى فخ الشبكة، لكن الغزال - الرشيق والسريع كما هو - أفلت من المجموعة قبل أن يتمكنوا من الإغلاق عليه.
لكن المنقذين كانوا خبراء، وكانت ردود أفعالهم سريعة أيضًا. طاردوا الغزال الذكر بلا هوادة. كانوا مستعدين وكان لديهم أيضًا القدرة على اللحاق بالغزال الذي تمكنوا أخيرًا من الإمساك به بحبل في أقل من ساعة بعد أن بدأوا في العمل.
كما كانوا لطيفين في القبض على الغزال وراعوا حقيقة أن هذا الظبي يحمل أهمية كبيرة في تاريخ وتراث الإمارات - فاسم أبوظبي نفسه يُترجم إلى 'أبو الغزال'.
تجنب فريق هيئة البيئة - أبوظبي عمدًا استخدام بنادق التخدير واختاروا القبض عليه يدويًا. وأوضحوا أن استخدام بندقية التخدير لم يكن ليكون فعالًا للغزال - وهو ظبي رشيق ومراوغ للغاية يمكن أن يركض بسرعة 50 كيلومترًا في الساعة. بالإضافة إلى ذلك، فإن عامل التخدير الكيميائي كان سيعرض الغزال لخطر ارتفاع درجة الحرارة، وهو وضع خطير للغاية حيث كان ذلك في ذروة الصيف في ذلك الوقت.
شكل ارتفاع درجة الحرارة أكبر مصدر للقلق، بالإضافة إلى خطر إصابة الغزال، حسبما أوضح المنقذون لصحيفة "الخليج تايمز".
قام الفريق بالقبض على الغزال ونقله إلى أحد مرافق الحفاظ على الحيوانات وتربيتها التابعة لهيئة البيئة - أبوظبي، حيث انضم إلى قطيع من الغزلان الجبلية العربية الأخرى بعد خضوعه للحجر الصحي الإلزامي. ومع ذلك، لم يتقدم أحد للمطالبة بملكية هذا النوع المهدد بالانقراض.