إنقاذ عائلة تعطل قاربها قبالة سواحل الشارقة

أنقذ فريق المركز الوطني للبحث والإنقاذ عائلة بعد تعطل قاربهم قبالة سواحل الشارقة، وذكرت التقارير أن القارب واجه أعطالاً فنية على بعد 13 ميلاً بحرياً من خور الشارقة.

وتم تحديد مكان الحادث على الفور من قبل السلطات، وبعدها تم إرسال قارب بحث وإنقاذ لإنقاذ العائلة وانتشال القارب المتضرر.

وحثت الهيئة البحارة على التأكد دورياً من سلامة سفنهم البحرية، والالتزام بالإجراءات الاحترازية، مركدة على ضرورة الاحتفاظ بمعدات السلامة اللازمة قبل الخروج إلى البحر.

وفي حالة حدوث أي طارئ، يمكن للمقيمين الاتصال بخط الطوارئ البحري (996).