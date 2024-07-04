إنقاذ طفل ابتلع 17 قطعة مغناطيس في الشارقة بجراحة معقدة

هنأت الدكتور زمان الفريق الطبي بأكمله. وقالت: "كان من الصعب جداً إزالة المغناطيس بالمنظار بسبب القوة المغناطيسية للقطع المكدسة معاً، مما جعل الفصل صعباً جداً، وعندما تمكنا بطريقة ما من فصل قطعة، انزلقت من الملقط وعادت لتلتصق بالقطع الأخرى. كما تأثرت المعدة بسبب وجود بعض القطع لمدة طويلة في جدار المعدة مما تسبب في نخر سطحي موضعي للجدار، وكانت القوة المغناطيسية قوية جداً في ربط القطع ببعضها البعض، وكان من الصعب فصلها. وأكدت أن جميع القطع تمت إزالتها وأن الطفل بخير الآن".