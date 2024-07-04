إنقاذ طفل ابتلع 17 قطعة مغناطيس في الشارقة بجراحة معقدة
تمكن أطباء في أحد مستشفيات الشارقة من استخراج 17 قطعة من المغناطيس ابتلعها طفل يبلغ من العمر عامين عن طريق الخطأ، وتم إزالة 13 قطعة بالمنظار - حيث تم إدخال أنبوب في الفم يمر عبر المري - بينما تم إزالة الأربعة المتبقية جراحياً.
وقع الحادث الأسبوع الماضي عندما تم إحضار الطفل" أ.ه "إلى مستشفى برجيل التخصصي بالشارقة بعد أن كان يشكو من غثيان وعدم القدرة على تناول الطعام لمدة ثلاثة أيام.
ولم يكن الوالدان على علم بوقت ابتلاع المغناطيس، لكنهما قالا إنه لابد أن يكون قد مر على الحادثة 72 ساعة على الأقل، ووفقاً للتقرير الطبي، فإن المريض لم يتبرز لمدة 48 ساعة.
قالت الدكتورة "مهرين زمان"، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي في مستشفى برجيل التخصصي بالشارقة، والتي قادت الجراحة: "تم إجراء التنظير الداخلي تحت التخدير العام لإزالة المغناطيس، وكان إجراءً معقداً استغرق ساعتين. كانت القوة المغناطيسية قوية جداً - حيث كانت تربط كل القطع معاً - وكان من الصعب فصلها. ولكن تم إزالة كل قطع المغناطيس (التي يبلغ قياس كل منها بوصة تقريباً) واحدة تلو الأخرى، وخرج الطفل الصغير من المستشفى وهو بخير الآن.
التحقيق الأولي والنتائج
عند فحص الطفل تم تسجيل أصوات حركة بطيئة للأمعاء، وتشير أصوات الأمعاء إلى مرور الطعام عبر الجهاز الهضمي. عندما تكون هذه الأصوات غائبة أو منخفضة، فقد يعني ذلك أن الأمعاء لا تعمل بشكل صحيح ويمكن أن تسبب مشاكل خطيرة. وكان الطفل عصبياً وقلقاً.
تم إجراء أشعة سينية على البطن وأظهرت وجود قطع مغناطيس مكدسة في المعدة واحدة فوق الأخرى، ولكن نتيجة الفحوصات المخبرية (تحليل البول والدم) كانت طبيعية.
الخطة العلاجية
وقالت الدكتور زمان يوم الأربعاء لصحيفة الخليج تايمز أنه تم إجراء تنظير للمعدة لاستخراج المغناطيس تحت تأثير التخدير العام. وتنظير المعدة هو إجراء غير جراحي لفحص المعدة حيث يتم استخدام أنبوب مرن ورفيع يسمى المنظار للنظر داخل المعدة والاثني عشر (الجزء الأول من الأمعاء). وفي نهاية المنظار، ترسل كاميرا صغيرة الصور إلى شاشة المراقبة.
وأشارت الدكتور زمان إلى أنه "خلال عملية تنظير المعدة، تم رصد قطع مغناطيس في الجسم والجزء السفلي من المعدة. وقد تأثر بعضها، مما يشير إلى احتمالية بقاء المغناطيس في الجسم لمدة 72 إلى 96 ساعة على الأقل."
كما تمت ملاحظة أن قطع مغناطيس أثرت على بوابة المعدة (الجزء من المعدة الذي يتصل بالاثني عشر، وهو الجزء الأول من الأمعاء الدقيقة). وبوابة المعدة عبارة عن صمام يفتح ويغلق أثناء الهضم. وهذا يسمح للطعام المهضوم جزئياً ومحتويات المعدة الأخرى بالمرور من المعدة إلى الأمعاء الدقيقة.
استخراج واحد تلو الآخر
ووضع الطفل تحت تأثير التخدير العام، وقالت الدكتور زمان إنه تم استخراج المغناطيس باستخدام ملقط أسنان ، وتم التقاطهم واحداً تلو الآخر على مدار ساعتين.
بعد استخراج 13 مغناطيساً عن طريق التنظير الداخلي، تم التقاط صور فلوروسكوبية لتحديد القطع الأربع المتبقية. أظهرت الصور المنقولة أن آخر أربع قطع مغناطيس كانت مكدسة معاً ومرت إلى الأمعاء البعيدة (نهاية الأمعاء الدقيقة).
قالت الدكتور زمان: "كان هناك شك في احتمال تأثرهم عند الصمام اللفائفي الأعوري (وهذا يمثل الانتقال من الأمعاء الدقيقة إلى الأمعاء الغليظة)"، وأضافت: "تم إجراء تنظير القولون على الفور لمعرفة إمكانية الاستخراج من خلال الصمام اللفائفي الأعوري ولكن كان الأعور (كيس متصل بتقاطع الأمعاء الدقيقة والكبيرة) مليئاً بالبراز الصلب ولم يكن الوصول إلى الصمام اللفائفي ممكناً.
شق جراحي
تم استشارة فريق الجراحة العامة للحصول على رأي بشأن التدخل الجراحي لاستعادة الأربعة قطع المتبقية، وقرر كل من الدكتور محمد السيد العراقي إبراهيم، المدير الطبي والاستشاري العام لجراحة المناظير والأورام، والدكتورة "سيما أسرار"، أخصائية الجراحة العامة والمناظير، إجراء عملية فتح البطن، وهي قطع جراحي أو شق في تجويف البطن.
وأشارت الدكتور زمان: "ونظراً لأن أعراض الانسداد المعوي الجزئي كانت بدأت في الظهور على المريض، كان هذا الإجراء ضرورياً لاستخراج قطع المغناطيس الأربعة الأخيرة لأنها كانت مكدسة معاً، مما جعل المرور عبر الصمام اللفائفي الأعوري الضيق أمراً صعباً."
تم إجراء عملية فتح البطن على الفور وإزالة قطع المغناطيس الأربعة المتبقية.
إجراء صعب
هنأت الدكتور زمان الفريق الطبي بأكمله. وقالت: "كان من الصعب جداً إزالة المغناطيس بالمنظار بسبب القوة المغناطيسية للقطع المكدسة معاً، مما جعل الفصل صعباً جداً، وعندما تمكنا بطريقة ما من فصل قطعة، انزلقت من الملقط وعادت لتلتصق بالقطع الأخرى. كما تأثرت المعدة بسبب وجود بعض القطع لمدة طويلة في جدار المعدة مما تسبب في نخر سطحي موضعي للجدار، وكانت القوة المغناطيسية قوية جداً في ربط القطع ببعضها البعض، وكان من الصعب فصلها. وأكدت أن جميع القطع تمت إزالتها وأن الطفل بخير الآن".
حوادث مشابهة
3 يوليو 2024: ابتلع طفل يبلغ من العمر عامين 17 مغناطيساً في الشارقة وأنقذ الأطباء حياته
17 أبريل 2022: تم إحضار طفلين إلى المستشفى بعد ابتلاع كل منهما بطاريات وأكثر من خمسة قطع مغناطيس.
17 أبريل 2022: تم استقبال خمس حالات خلال 10 أيام، بينهم طفلان شربا المنظفات المستخدمة لتنظيف المصارف.
25 مارس 2021: دخل طفل يبلغ من العمر 3 سنوات المستشفى بعد ابتلاع كرات مغناطيسية
4 يونيو 2020: تم إنقاذ طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات ابتلعت عملة معدنية من فئة 50 فلساً عن طريق الخطأ بعد تدخل والديها والأطباء في مستشفى الزهراء بالشارقة في الوقت المناسب.
21 أكتوبر 2019: خضعت طفلة إماراتية تبلغ من العمر ثلاث سنوات لعملية جراحية طارئة بعد أن ابتلعت قرطاً ذهبياً يحمل عبارة "هالو كيتي".
10 أكتوبر 2019: خضع طفل باكستاني يبلغ من العمر عامين لعملية جراحية منقذة للحياة في أحد مستشفيات عجمان بعد أن ابتلع 26 مغناطيساً على شكل كرة.
1 أكتوبر 2019: أنقذ الأطباء في أحد مستشفيات أبوظبي حياة طفل يبلغ من العمر 13 شهراً بعد أن ابتلع سبع كرات مغناطيسية عن طريق الخطأ.
7 نوفمبر 2018: ابتلعت طفلة منظفاً حمضياً شديد السمية أثناء لعبها بالقرب من مكيف الهواء أثناء إصلاحه في منزلها في أبوظبي.
19 يونيو 2018: توفي طفل يبلغ من العمر عامين في ثالث أيام العيد بعد اختناقه بسبب حبة عنب صغيرة ابتلعها.
20 مارس 2018: كاد رضيع إماراتي أن يبتلع كرة بلاستيكية، وتم إنقاذه.
21 مايو 2017: تمكن طفل عربي يبلغ من العمر عامين من سكان إمارة رأس الخيمة، من النجاة بأعجوبة بعد دخول ست حبات من الجوز في الشعب الهوائية.
10 إبريل 2017: تم إنقاذ طفل رضيع يبلغ من العمر سنة واحدة ابتلع بطارية عن طريق الخطأ، بعد إجراء عملية جراحية عاجلة له في مستشفى صقر الحكومي في رأس الخيمة.
24 يناير 2013: تم نقل ما لا يقل عن ستة أطفال إلى المستشفى في جميع أنحاء البلاد بعد ابتلاع مغناطيس صغير.