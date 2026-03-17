إنقاذ طفلة من الغرق في أبوظبي بعد توقف قلبها لعدة دقائق

تم استقرار حالة طفلة تبلغ من العمر أربع سنوات بعد تعرضها لحادث كاد أن يؤدي لغرقها، حيث أشادت السلطات الصحية بالاستجابة السريعة لفرق الطوارئ والطواقم الطبية في أبوظبي.
ووفقاً لـ "صحة"، التابعة لمجموعة "بيور هيلث"، كانت الطفلة قد غُمرت ووجهها للأسفل في مسبح لمدة تُقدر بثلاث دقائق قبل أن ينقذها أحد المارة الذي بدأ بإجراء الإنعاش القلبي الرئوي (CPR) في مكان الحادث.
تم تفعيل خدمات الإسعاف الوطني (EMS) على الفور، وأفاد المستجيبون بعودة النبض قبل نقل الطفلة إلى مدينة الشيخ خليفة الطبية (SKMC). ووصلت الطفلة إلى المستشفى بعد حوالي 30 دقيقة من وقوع الحادث وهي تعاني من ضيق في التنفس.
في البداية، كانت مستويات الأكسجين لدى الطفلة مستقرة وكانت في وعيها الكامل، إلا أن حالتها تدهورت بسرعة خلال دقائق، حيث انخفض تشبع الأكسجين وظهرت علامات تدل على تضرر الجهاز العصبي.
وتمكن الأطباء في قسم الطوارئ بمدينة الشيخ خليفة الطبية من تحديد وجود احتقان في الرئة يتوافق مع إصابات ما بعد الغرق باستخدام الموجات فوق الصوتية في نقطة الرعاية (POCUS)، مما سمح بتقديم علاج فوري وموجه.
وبدأ فريق متعدد التخصصات بروتوكولات الطوارئ لاستقرار حالة المريضة قبل نقلها إلى وحدة العناية المركزة للأطفال (PICU) لمواصلة الرعاية.
وقالت الدكتورة فاطمة الجابري، استشارية طب طوارئ الأطفال في مدينة الشيخ خليفة الطبية، إن التدخل المنسق وفي الوقت المناسب لعب دوراً حاسماً في نجاة الطفلة.
وصرحت قائلة: "كل ثانية تشكل فارقاً في حوادث الغرق. لقد كانت الجهود التعاونية بين خدمات الإسعاف وطاقم المستشفى هي المفتاح لاستقرار حالة المريضة".
وذكرت "صحة" أن هذه الحالة تسلط الضوء على أهمية الوعي بسلامة المياه، والتدخل المبكر، والدور المنقذ للحياة الذي يلعبه الإنعاش القلبي الرئوي من قبل المارة في حالات الطوارئ.