إنقاذ صقر عالق في مبنى سكني بالفجيرة

تم إنقاذ صقر باشق، وهو من فصيلة الصقر الحر، والذي يعيش في الجبال الصخرية، بعد أن علق في مبنى سكني.

وتم إبلاغ هيئة البيئة بالفجيرة عن طريق الخط الساخن، وتمكن فريق التنوع البيولوجي من تحرير الصقر من المبنى وتم إخضاعه للفحوصات الجسدية اللازمة.