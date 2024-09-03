الإمارات
إنقاذ صقر عالق في مبنى سكني بالفجيرة
بعد استكمال الفحوصات الجسدية اللازمة تم إطلاق سراح الطائر مرة أخرى للعودة إلى موطنه الأصلي
تم إنقاذ صقر باشق، وهو من فصيلة الصقر الحر، والذي يعيش في الجبال الصخرية، بعد أن علق في مبنى سكني.
وتم إبلاغ هيئة البيئة بالفجيرة عن طريق الخط الساخن، وتمكن فريق التنوع البيولوجي من تحرير الصقر من المبنى وتم إخضاعه للفحوصات الجسدية اللازمة.
وبعد التأكد من أن الطائر ليس مملوكاً لأحد، وضعت الهيئة حلقة خاصة عليه تحمل رمزاً خاصاً بإمارة الفجيرة، ثم جرى إطلاق سراحه وإعادته إلى موطنه الأصلي.
وجدير بالذكر أن هيئة البيئة في الفجيرة تمتلك فرقاً فنية خاصة مخصصة للتعامل مع الحالات البيئية الطارئة على مدار الساعة.