إنقاذ سائق في الشارقة تعطل مثبت السرعة في مركبته
أنقذت شرطة الشارقة سائقاً تعطل مثبت السرعة أثناء قيادته بسرعة عالية على أحد طرق الإمارة، حسبما قالت الهيئة، الأربعاء.
واتصل سائق مركبة كان يقود سيارته بسرعة 130 كيلومتراً في الساعة على طريق الذيد، بالشرطة عندما أدرك أن مثبت السرعة في سيارته فشل.
وفور تلقي البلاغ قامت الشرطة على الفور بتأمين المنطقة ومرافقة السائق بالتنسيق مع الدوريات الأخرى القريبة.
خلال هذا الوقت، قام منتسبو المركز بالتواصل مع السائق، وتهدئته وطمأنته، مع تقديم الإرشادات حول كيفية فصل مثبت السرعة.
وتمكن السائق بعد ذلك من إيقاف مثبت السرعة وإيقاف السيارة والخروج منها بسلامة دون أي إصابات، كما حرصت الدوريات على سلامة السائق.
وحثت الإدارة العامة للمرور السائقين على الالتزام بإرشادات المرور والتحقق من مركباتهم بشكل دوري والاتصال فورًا بمركز العمليات في حالة الطوارئ على الرقم 999.
ومن المهم معرفة أن الإبلاغ عن أي عطل فني أثناء القيادة يمكن أن يوفر الوقت ويضمن سلامة الأرواح والممتلكات.