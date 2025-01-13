إنقاذ جوي لـ 5 متسلقين عالقين في جبال حتا
تم إنقاذ خمسة متسلقين تقطّعت بهم السبل على أحد الجبال في حتا من قبل شرطة دبي بعدما حُوصروا في تضاريس وعرة ولم يتمكنوا من النزول بأمان. ونفّذ العملية طاقم من وحدة الطيران الجوي بشرطة دبي، ضمّ اثنين من طاقم الإسعاف الجوي، وطيارين اثنين، وملاحاً.
واستخدم الفريق مروحية مزودة برافعة لإنزال المسعفين إلى موقع المتسلقين. وبعد أن أكدّ المسؤولون سلامتهم وقدموا الدعم اللازم، لم يتطلب الأمر نقلهم إلى المستشفى.
وأفاد العقيد الطيار "خلفان سالم المزروعي"، مدير إدارة جناح الجو بالنيابة، أن مركز القيادة والسيطرة تلقى بلاغ استغاثة من المجموعة.
وأوضح العقيد "المزروعي" أن فريق جناح الجو قام بإرسال طائرة هليكوبتر إلى الموقع المحدد للمتسلقين، ونظراً للظروف الصعبة وعدم وجود منطقة هبوط آمنة، استخدم الطاقم رافعة لرفع الأفراد إلى بر الأمان بعد تقييم الوضع بعناية، وأضاف أن العملية تمت بكفاءة، مما ضمن سلامة جميع المشاركين.
شاهد عملية الإنقاذ أدناه:
وتم نقل المتسلقين إلى مكان آمن دون إصابات، وتمت عملية الإنقاذ بالكامل في أسرع وقت ممكن. وذكّر العقيد المزروعي الجمهور بضرورة الاتصال بالرقم 999 في حالات الطوارئ أو استخدام خاصية نداء الاستغاثة (SOS) على تطبيق شرطة دبي في الحالات الحرجة.
أكدّ سعادة المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، "مشعل جلفار"، أن إسعاف دبي، بالتعاون مع إدارة جناح الجو في شرطة دبي والفريق الشجاع، نجحت في إنقاذ أفراد علقوا في تضاريس جبال حتا الصعبة أثناء رحلة مشي لمسافات طويلة.
وأكد أن نجاح هذه المهمة جاء بفضل العمل الجماعي المتواصل بين مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف وشرطة دبي، وهو ما يعكس جاهزية فرقهم للتعامل مع الحوادث حتى في أصعب الظروف، خاصة في ظل تدفق أعداد كبيرة من الزوار إلى حتا خلال مهرجان حتا الشتوي.
وأضاف أن العملية تعكس التزامهم بنشر فرق إسعاف متخصصة ومركبات متطورة ومجهزة بأحدث التقنيات الطبية لضمان سلامة السكان والسياح والمشاركين في الفعاليات على حد سواء.
وتم الإشادة بفريقي إسعاف دبي وشرطة دبي لتنفيذهما المهمة بكفاءة عالية.