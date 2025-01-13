إنقاذ جوي لـ 5 متسلقين عالقين في جبال حتا

تم إنقاذ خمسة متسلقين تقطّعت بهم السبل على أحد الجبال في حتا من قبل شرطة دبي بعدما حُوصروا في تضاريس وعرة ولم يتمكنوا من النزول بأمان. ونفّذ العملية طاقم من وحدة الطيران الجوي بشرطة دبي، ضمّ اثنين من طاقم الإسعاف الجوي، وطيارين اثنين، وملاحاً.