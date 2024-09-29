إنقاذ جوي لمواطن تعرض لحادث سير برأس الخيمة
تمكنت طائرة إنقاذ تابعة لوزارة الداخلية من إنقاذ مواطن إماراتي تعرض لحادث سير في رأس الخيمة.
وفي مقطع فيديو تم تداوله على منصة التواصل الاجتماعي X، يمكن رؤية الجزء الأمامي من السيارة المتضرر بشدة. وقد انكسرت أجزاء من غطاء المحرك والمصد الأمامي، مما أدى إلى كشف الآلات الداخلية. وهبطت المروحية في منتصف الطريق، وهرع أفراد الطوارئ بسرعة لمساعدة السائق المصاب، وتم نقل المواطن الإماراتي من سيارة الإسعاف إلى المروحية على نقالة.
شاهد عملية الإنقاذ أدناه :
وأظهر مقطع فيديو نشرته وزارة الداخلية، فرق الإنقاذ بجانبه، ومساعدته خلال الرحلة، ثم تم نقله إلى المستشفى عبر طائرة هليكوبتر.
وقد أنقذت الجهات المختصة، مؤخراً، أحد أفراد طاقم سفينة تجارية كانت تعبر المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، بعد تعرضه لوعكة صحية، وتم نقله جواً إلى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي لتلقي العلاج اللازم.