إنقاذ جوي لمواطن تعرض لحادث سير برأس الخيمة

تمكنت طائرة إنقاذ تابعة لوزارة الداخلية من إنقاذ مواطن إماراتي تعرض لحادث سير في رأس الخيمة.

وفي مقطع فيديو تم تداوله على منصة التواصل الاجتماعي X، يمكن رؤية الجزء الأمامي من السيارة المتضرر بشدة. وقد انكسرت أجزاء من غطاء المحرك والمصد الأمامي، مما أدى إلى كشف الآلات الداخلية. وهبطت المروحية في منتصف الطريق، وهرع أفراد الطوارئ بسرعة لمساعدة السائق المصاب، وتم نقل المواطن الإماراتي من سيارة الإسعاف إلى المروحية على نقالة.