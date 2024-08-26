إنقاذ جوي لمواطنة وعائلتها بعد حادث مروري في عمان

أعلنت وزارة الخارجية اليوم الاثنين عن نقل مواطنة تعرضت لحادث سير خطير مع عائلتها في سلطنة عمان جوا، حيث تم تنفيذ مهمة الإنقاذ - الرابعة من نوعها في الآونة الأخيرة - بالتنسيق مع الحرس الوطني - المركز الوطني للبحث والإنقاذ.

وقبل نقلها إلى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في الإمارات عبر طائرة البحث والإنقاذ، تلقت المرأة العلاج في مستشفى نزوى بسلطنة عمان.

وأشادت وزارة الخارجية في منشور لها على مواقع التواصل الاجتماعي، بالدعم الذي قدمته السلطات العمانية لسفارة الإمارات في مسقط لإنجاح مهمة الإسعاف الجوي.

وشددت الوزارة على ضرورة أخذ المسافرين الحيطة والحذر أثناء سفرهم برا واتباع قوانين المرور والالتزام بالسرعات المحددة حتى لا يعرضوا حياتهم وحياة الآخرين للخطر.