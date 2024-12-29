الإمارات
إنقاذ جوي لمتسلق عالق في جبال رأس الخيمة
تم تنفيذ عملية الإخلاء الطبي من قبل الحرس الوطني بالتنسيق مع شرطة رأس الخيمة
نجح الحرس الوطني بالتنسيق مع شرطة رأس الخيمة في إخلاء متسلق عالق في الجبال الشاهقة برأس الخيمة.
شاهد فيديو الإخلاء:
وبحسب منشور لقائد الحرس الوطني الإماراتي على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تحركت فرق الإنقاذ فور تلقيها بلاغاً عن حالة الطوارئ التي تعرض لها المتسلق.
وتم تحديد الموقع الذي يصعب الوصول إليه، وسرعان ما تمكنوا من الوصول إلى المتسلق الذي تم نقله جواً إلى مستشفى صقر لتلقي العلاج اللازم.