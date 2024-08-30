إنقاذ جوي لمتسلق إماراتي في جبال رأس الخيمة

وقال الرائد محمد عبدالله العوضي، مدير إدارة جناح الجو في شرطة رأس الخيمة، الجمعة، إن طائرة هليكوبتر تلقت بلاغاً عن حالة طبية طارئة على ارتفاع 3700 قدم، وتم إرسالها إلى الموقع.