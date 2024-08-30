الإمارات
إنقاذ جوي لمتسلق إماراتي في جبال رأس الخيمة
طائرة الهليكوبتر تلقت بلاغاً عن حالة طبية طارئة على ارتفاع 3700 قدم وتم الوصول إليه بعد 40 دقيقة
أنقذت شرطة رأس الخيمة متسلقاً إماراتيا ونقلته جواً إلى بر الأمان بعد تعرضه لأزمة صحية أثناء تواجده في جبال رأس الخيمة.
وقال الرائد محمد عبدالله العوضي، مدير إدارة جناح الجو في شرطة رأس الخيمة، الجمعة، إن طائرة هليكوبتر تلقت بلاغاً عن حالة طبية طارئة على ارتفاع 3700 قدم، وتم إرسالها إلى الموقع.
وبعد عملية بحث وإنقاذ استمرت 40 دقيقة، تم العثور على الإماراتي ونقله إلى المستشفى.
وحثت السلطات السكان والسياح على اتخاذ الاحتياطات اللازمة، خاصة عند المغامرة في المناطق الجبلية، والتأكد من استعدادهم بشكل جيد وتوفير إمدادات كافية من الغذاء والمياه لتجنب مواقف مماثلة.