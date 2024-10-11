إنقاذ جوي لباكستاني أصيب في حادث سيارة برأس الخيمة

أنقذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ في الإمارات مواطناً باكستانياً يبلغ من العمر 58 عاماً كان يعاني من إصابات خطيرة بعد انقلاب مركبته، وتم نقله جواً إلى دبي لتلقي العلاج.

ووقعت الحادثة في وادي القور برأس الخيمة وتم نقل الرجل إلى مستشفى راشد في دبي.

ونفذت عملية الإخلاء الطبي من قبل المركز الوطني للبحث والإنقاذ في دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع مجموعة الإسعاف الوطني بالإضافة إلى شرطة رأس الخيمة وشرطة دبي وإسعاف دبي.