الإمارات
إنقاذ جوي لآسيوي بعد حادث سير خطير في الشارقة
وفي المقطع الذي نشرته إحدى الجهات المختصة، شوهدت سيارة مقلوبة على الرمال على جانب الطريق.
تعرض مواطن آسيوي يبلغ من العمر 25 عاماً لإصابات خطيرة بعد تعرضه لحادث سير كبير في منطقة الخضيرة بالشارقة.
لكن طاقم الإسعاف الجوي هرع لإنقاذه فور تلقيه طلباً من الإسعاف الوطني بنقله إلى مستشفى الذيد، ونجح الطاقم بعد ذلك في إنقاذ حياة المقيم الذي أصيب في حادث التصادم بين مركبتين.
وأظهر مقطع فيديو نشرته وزارة الداخلية في البلاد، قيام السلطات بإغلاق منطقة معينة على الطريق في منطقة معزولة، وشوهدت سيارة منقلبة على الرمال، بينما ظلت سيارة أخرى على الطريق جزئيًا.
ويهرع فريق الإنقاذ بعد ذلك إلى انتشال الرجل المصاب وإجراء العلاج المنقذ للحياة له داخل المروحية.
شاهد فيديو إنقاذه أدناه: