إنقاذ جوي لآسيوي بعد حادث سير خطير في الشارقة

لكن طاقم الإسعاف الجوي هرع لإنقاذه فور تلقيه طلباً من الإسعاف الوطني بنقله إلى مستشفى الذيد، ونجح الطاقم بعد ذلك في إنقاذ حياة المقيم الذي أصيب في حادث التصادم بين مركبتين.