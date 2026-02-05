إنقاذ بطولي لطائر صقر العسل المهدد بالإنقراض في الفجيرة

نجحت السلطات المعنية في الإمارات في عملية إنقاذ بطولية لطائر جارح، كان محتجزاً في فخ بمزرعة تقع داخل محمية وادي الوريعة الوطنية للمحيط الحيوي.
وقع هذا الحادث قرب نهاية عام 2025.
وتلقت هيئة البيئة بالفجيرة بلاغاً من مزارع حول طائر كبير محتجز في مزرعته. توجه فريق التنوع البيولوجي إلى المزرعة على الفور وعثر على صقر العسل الشرقي، المعروف أيضاً باسم Pernis ptilorhynchus، في حالة صحية سيئة للغاية.
كشفت الفحوصات السريرية الإضافية أن الطائر لم يتمكن من إطعام نفسه بسبب مضاعفات صحية خطيرة تعرض لها أثناء هجرته، مما أدى إلى إضعافه بشدة.
تعاونت هيئة البيئة بالفجيرة مع عيادة بيطرية متخصصة في إعادة تأهيل الطيور الجارحة. تم إدخال الطائر إلى المستشفى لمدة 90 يوماً لتلقي رعاية بيطرية مكثفة. كانت مدة الإقامة الطويلة في المستشفى بسبب تعقيد حالته الصحية والوقت اللازم للتعافي الكامل.
ظل الطائر تحت إشراف مستمر من كبار المتخصصين حتى استعاد قوته وقدرته على التغذية والطيران بما يكفي للعيش بشكل مستقل في البرية.
أجرى فريق التنوع البيولوجي البري التابع للهيئة أيضاً فحوصات حيوية وجسدية، بما في ذلك وزن الجسم وقياسات الجسم الخارجية، قبل تركيب حلقة تعريف رسمية. يوثق هذا مرور الطائر كجزء من الجهود المستمرة لمراقبة وحماية الطيور الجارحة في محمية وادي الوريعة الوطنية للمحيط الحيوي — وهي محطة رئيسية على طريق هجرة الطيور.
تزامن يوم إطلاق الطائر في البرية مع اليوم العالمي للأراضي الرطبة.
شهدت أصيلة عبد الله المعلا، مدير عام هيئة البيئة بالفجيرة، برفقة الدكتور علي الحمودي، مدير إدارة التنوع البيولوجي، والفرق الميدانية، والأطباء البيطريين، إطلاق صقر العسل الشرقي (Pernis ptilorhynchus) بعد الحصول على الموافقة البيطرية.
أعربت المعلا عن امتنانها للمواطن الذي أبلغ فوراً عن مشاهدة الطائر' وساهم في إنقاذ حياته. وقالت إن هذا يعكس الثقافة البيئية للفجيرة، والتزام المجتمع' الراسخ بحماية البيئة وموائلها الطبيعية.
صقر العسل الشرقي (Pernis ptilorhynchus) هو طائر جارح مهاجر يمر عبر الإمارات العربية المتحدة خلال هجرته الموسمية.
على الرغم من اسمه، يتغذى بشكل أساسي على الحشرات، وخاصة يرقات الدبابير والنحل، ويلعب دوراً مهماً في الحفاظ على التوازن البيئي.
هذا النوع محمي بموجب القوانين البيئية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ووجوده يسلط الضوء على أهمية مسارات الهجرة الآمنة والموائل الطبيعية المحمية، مثل محمية وادي الوريعة الوطنية للمحيط الحيوي.