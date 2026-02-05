إنقاذ بطولي لطائر صقر العسل المهدد بالإنقراض في الفجيرة

نجحت السلطات المعنية في الإمارات في عملية إنقاذ بطولية لطائر جارح، كان محتجزاً في فخ بمزرعة تقع داخل محمية وادي الوريعة الوطنية للمحيط الحيوي.

وقع هذا الحادث قرب نهاية عام 2025.

وتلقت هيئة البيئة بالفجيرة بلاغاً من مزارع حول طائر كبير محتجز في مزرعته. توجه فريق التنوع البيولوجي إلى المزرعة على الفور وعثر على صقر العسل الشرقي، المعروف أيضاً باسم Pernis ptilorhynchus، في حالة صحية سيئة للغاية.