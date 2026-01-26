إنذار أخير من بلدية الشارقة.. 4 أيام لاستلام المركبات المحتجزة قبل بيعها

تم تنبيه سائقي المركبات في الشارقة بموعد نهائي لاستلام ممتلكاتهم المحتجزة من البلدية.

في إشعار صدر يوم الاثنين، 26 يناير، دعت الهيئة أصحاب المركبات والآليات والدراجات النارية والهوائية المحتجزة لدى بلدية مدينة الشارقة لأكثر من ستة أشهر.

طُلب من المالكين الذين لم يتخذوا الإجراءات اللازمة للإفراج عنها، التوجه إلى إدارة التفتيش والرقابة، المنطقة الصناعية 5، خلال أربعة أيام من تاريخ نشر هذا الإشعار (29 يناير) لتصحيح أسباب الحجز واستلام الممتلكات المحتجزة.

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

حذرت البلدية من أنها ستضطر لبيع الممتلكات بالمزاد العلني بعد فترة الأربعة أيام في 29 يناير.