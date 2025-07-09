إنجاز عالمي: الإمارات خارج قائمة "غسل الأموال عالية المخاطر" الأوروبية

رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة برفع اسمها من القائمة المُحدثة للمفوضية الأوروبية للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وفي بيان له، قال معالي علي الصايغ، وزير الدولة الإماراتي، إن هذا القرار دليل على التزام الدولة بمكافحة الجرائم المالية.

ترحب دولة الإمارات العربية المتحدة بموافقة البرلمان الأوروبي على القائمة المُحدثة للمفوضية الأوروبية للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويُعدّ هذا القرار اعترافًا واضحًا ومستقلًا بالتزام دولتنا الراسخ بأعلى المعايير الدولية في مكافحة الجرائم المالية العالمية، وفقًا للبيان.

وأضاف : "تبقى دولة الإمارات العربية المتحدة شريكًا موثوقًا واستراتيجيًا للاتحاد الأوروبي، ملتزمةً بضمان أن تكون أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قوية، بل ومتطورة وقادرة على مواجهة التهديدات العالمية الناشئة. وبصفتها من أسرع الاقتصادات نموًا في العالم ومركزًا ماليًا عالميًا موثوقًا، ستواصل دولة الإمارات العربية المتحدة العمل مع جميع شركائها العالميين لحماية سلامة النظام المالي العالمي".

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وأضاف "إننا نتطلع إلى إطلاق العنان للإمكانات الكاملة للشراكة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي، وتعزيز التعاون الوثيق، وتعزيز الرخاء والأمن المشترك لمنطقتينا وشعوبنا".

وفي الشهر الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي إزالة دولة الإمارات العربية المتحدة من قائمته المحدثة للدول "عالية المخاطر" المتعلقة بغسل الأموال، لكنه أضاف لبنان، إلى جانب تسع ولايات قضائية أخرى.

وقالت المفوضية الأوروبية إنها أضافت الجزائر وأنجولا وساحل العاج وكينيا ولاوس وموناكو وناميبيا ونيبال وفنزويلا، إلى جانب لبنان، إلى قائمة الدول الخاضعة لمراقبة إضافية لضوابط مكافحة غسل الأموال.

وبالإضافة إلى الإمارات العربية المتحدة، تم إزالة باربادوس وجبل طارق وجامايكا وبنما والفلبين والسنغال وأوغندا.

وقالت هيئة مراقبة غسل الأموال في فبراير/شباط إنها أزالت الفلبين من قائمتها للدول التي تواجه مراقبة متزايدة، في حين أضافت إليها لاوس ونيبال.

وتقوم مجموعة العمل المالي (FATF)، وهي منظمة مقرها باريس بمراجعة الجهود التي تبذلها أكثر من 200 دولة وولاية قضائية لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بإعداد "قائمة رمادية" للدول التي تخضع لمراقبة متزايدة للمعاملات المالية.