إنجاز طبي غير مسبوق: الإمارات تحوّل أورام الكبد المتقدمة إلى قابلة للاستئصال.

عندما أُخبر رجل يبلغ من العمر 60 عاماً بأن أورام الكبد لديه لا يمكن إزالتها جراحياً، خاف هو وعائلته من نفاد الخيارات المتاحة. فقد انتشر سرطان القولون والمستقيم لديه إلى الكبد، وكان من غير المحتمل أن تساعده طرق العلاج التقليدية.

لكن فريقاً من المتخصصين في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي منحه فرصة جديدة للتعافي من خلال إجراء لم يسبق إجراؤه من قبل في منطقة الخليج. فقد نجح جراحو معهد برجيل للسرطان (BCI) في زراعة مضخة ضخ الشريان الكبدي (HAIP)، وهو جهاز متقدم يوصل العلاج الكيماوي مباشرة إلى أورام الكبد.

طوق نجاة لمرضى السرطان

اكتملت العملية الجراحية، التي استغرقت خمس ساعات وأجراها فريق متعدد التخصصات، دون مضاعفات. ونُقل المريض من غرفة العمليات في حالة مستقرة وهو الآن تحت رعاية مكثفة ما بعد الجراحة.

مضخة (HAIP) هي جهاز طبي صغير يوضع تحت الجلد ويقوم بضخ جرعات عالية التركيز من العلاج الكيماوي باستمرار عبر الشريان الكبدي، وهو الوعاء الدموي الرئيسي الذي يغذي الكبد. وتضمن هذه الطريقة أن يستهدف الدواء الأورام مباشرة، مع تجنيب بقية الجسم الآثار الجانبية القاسية.