إنجاز طبي غير مسبوق: الإمارات تحوّل أورام الكبد المتقدمة إلى قابلة للاستئصال.

عندما أُخبر رجل يبلغ من العمر 60 عاماً بأن أورام الكبد لديه لا يمكن إزالتها جراحياً، خاف هو وعائلته من نفاد الخيارات المتاحة. فقد انتشر سرطان القولون والمستقيم لديه إلى الكبد، وكان من غير المحتمل أن تساعده طرق العلاج التقليدية.
لكن فريقاً من المتخصصين في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي منحه فرصة جديدة للتعافي من خلال إجراء لم يسبق إجراؤه من قبل في منطقة الخليج. فقد نجح جراحو معهد برجيل للسرطان (BCI) في زراعة مضخة ضخ الشريان الكبدي (HAIP)، وهو جهاز متقدم يوصل العلاج الكيماوي مباشرة إلى أورام الكبد.
اكتملت العملية الجراحية، التي استغرقت خمس ساعات وأجراها فريق متعدد التخصصات، دون مضاعفات. ونُقل المريض من غرفة العمليات في حالة مستقرة وهو الآن تحت رعاية مكثفة ما بعد الجراحة.
مضخة (HAIP) هي جهاز طبي صغير يوضع تحت الجلد ويقوم بضخ جرعات عالية التركيز من العلاج الكيماوي باستمرار عبر الشريان الكبدي، وهو الوعاء الدموي الرئيسي الذي يغذي الكبد. وتضمن هذه الطريقة أن يستهدف الدواء الأورام مباشرة، مع تجنيب بقية الجسم الآثار الجانبية القاسية.
وقال الدكتور محمد عادلة، استشاري جراحة الأورام ورئيس قسم الجراحة العامة والأورام في مدينة برجيل الطبية: "تساعد هذه التقنية في تقليص الأورام التي لا يمكن إجراؤها جراحياً وتحويلها إلى أورام قابلة للاستئصال الجراحي".
وأضاف: "نجاح هذه العملية يمثل إنجازاً كبيراً في علاج أورام الكبد الناتجة عن سرطان القولون والمستقيم النقيلي. ويضع الإمارات ضمن الدول المتقدمة التي تقدم هذا العلاج المعقد للغاية".
قال البروفيسور حميد الشامسي، الرئيس التنفيذي لمعهد برجيل للسرطان، إن إدخال تقنية (HAIP) يمثل تقدماً كبيراً في علاج السرطان لدولة الإمارات والمنطقة.
وأضاف: "نحن فخورون بتقديم هذا الخيار المتقدم لأول مرة في الإمارات ومنطقة الخليج. هدفنا هو تحسين معدلات البقاء على قيد الحياة وتعزيز جودة حياة المرضى الذين يواجهون سرطان الكبد المتقدم".
وأشار إلى أن مثل هذه الإنجازات تسلط الضوء على القدرة المتزايدة لدولة الإمارات على تقديم رعاية عالمية المستوى لمرضى السرطان محلياً. وقال البروفيسور الشامسي: "لم يعد المرضى بحاجة إلى السفر إلى الخارج للحصول على علاجات متخصصة للغاية، بل يمكنهم الوصول إليها هنا الآن".
يُشار إلى أن تقنية (HAIP) معتمدة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) ولا تُجرى إلا في عدد محدود من مراكز السرطان الرائدة حول العالم بسبب الخبرة المتخصصة المطلوبة. وبهذه العملية الناجحة، تنضم مستشفيات الدولة إلى قائمة المرافق العالمية، مما يعزز مكانة الإمارات كـ رائد إقليمي في رعاية الأورام المتقدمة.