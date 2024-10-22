إنجاز طبي إماراتي: أول عملية زراعة قلب ورئتين

وتُضاف هذه العملية إلى سجلّ مستشفى "كليفلاند كلينك أبوظبي" الحافل بالإنجازات، حيث أجرى المستشفى أكثر من 700 عملية زرع أعضاء، من بينها 47 عملية زرع رئة و23 عملية زرع قلب، بحسب ما قاله المكتب الإعلامي للمستشفى في منشور له على منصة "اكس".