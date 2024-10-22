إنجاز طبي إماراتي: أول عملية زراعة قلب ورئتين
أعلن مستشفى "كليفلاند كلينك أبوظبي"، عن تحقيق إنجاز طبي جديد بإجراء أول عملية زراعة قلب ورئتين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقد استغرقت العملية أكثر من ثماني ساعات نظراً لخطورة وتعقيد الحالة الصحية للمريضة، وهي سيدة إماراتية تبلغ من العمر 56 عاماً، وكانت تُعاني من ارتفاع ضغط الدم الرئوي، وهي حالة خطيرة تُعيق تدفق الدم من القلب إلى الرئتين بسبب ارتفاع الضغط داخل الشريان الرئوي.
وأكد الدكتور عثمان أحمد، رئيس قسم جراحة الصدر بالمستشفى، أن المريضة في حالة صحية جيدة وتتماثل للشفاء في منزلها مع عائلتها، مُشيراً إلى أهمية هذا الإجراء الطبي غير المسبوق في الإمارات.
وقال الدكتور "ميتيش باديوالا"، طبيب في معهد القلب والأوعية الدموية والصدر: "لقد تمكنا من تجميع فريق طبي بخبرة وكفاءة عالية لإجراء هذه العملية المُعقدة بنجاح".
وأجرى فريق الجراحين، بقيادة الدكتور "أحمد" والدكتور "باديوالا"، عملية زراعة القلب والرئتين بنجاح. وتضمنت العملية توصيل المريضة بجهاز مجازة القلب والرئة، ثم إزالة قلبها ورئتيها المريضتين، وزراعة الأعضاء الجديدة التي بدأت تعمل بكفاءة عالية مُباشرةً بعد الزراعة.
وتُضاف هذه العملية إلى سجلّ مستشفى "كليفلاند كلينك أبوظبي" الحافل بالإنجازات، حيث أجرى المستشفى أكثر من 700 عملية زرع أعضاء، من بينها 47 عملية زرع رئة و23 عملية زرع قلب، بحسب ما قاله المكتب الإعلامي للمستشفى في منشور له على منصة "اكس".
وقال الدكتور راشد عبيد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع تخطيط القوى العاملة الصحية في دائرة الصحة: "شهدت أبوظبي زيادة مستمرة في عمليات زراعة الأعضاء، لتتجاوز 800 عملية بحلول نهاية عام 2023، ما ساهم في إنقاذ وتحسين حياة العديد من المرضى".