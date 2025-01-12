إنجاز استثنائي في دبي: "جان روز" يمشي على حبل بين ناطحات السحاب
"مرحبا، قمة المليار متابع"، هكذا قال "جان روز" أثناء قيامه بمجازفة جريئة - المشي وحتى التعلق بالمقلوب على طول خط بطول 100 متر على ارتفاع 224 متراً (734 قدماً) - في دبي يوم السبت.
وعندما عبر بطل العالم ثلاث مرات المسافة بين أبراج جميرا الإماراتية الشهيرة، شاهدته جماهير الإمارات بذهول وإعجاب شديدين.
وكان هذا الإنجاز الاستثنائي جزءًا من النسخة الثالثة من "قمة المليار متابع"، وهو أكبر حدث في العالم مخصص لاقتصاد صانعي المحتوى.
وقال روز، أثناء وجوده على الهاتف، أيضًا: "... إنها إحدى الطرق للوصول إلى الحدث؛ دعنا نذهب".
وتستضيف دولة الإمارات القمة، التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، للمرة الثالثة، خلال الفترة من 11 إلى 13 يناير/كانون الثاني، في أماكن بارزة، بما في ذلك أبراج الإمارات في دبي، ومركز دبي المالي العالمي، ومتحف المستقبل، تحت شعار "المحتوى من أجل الخير".
شاهد فيديو للمشي الرائع الذي قام به جان روز على الحبل في دبي
يعد إنجاز روز، والذي يعد الأول من نوعه على مستوى العالم في المشي على الحبل، أحد أكثر إنجازاته المذهلة من الناحية البصرية حتى الآن، حيث توفر ناطحات السحاب في دبي خلفية مستقبلية لتحديه.
وفي الوقت نفسه، مع حضور أكثر من 15 ألف منشئ محتوى من جميع أنحاء العالم، سيستمتع المشاركون في القمة بجدول أعمال حافل بالأنشطة والعروض المبهجة، وستتاح لهم الفرصة لاكتشاف عالم جديد كليًا من المغامرة.