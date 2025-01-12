إنجاز استثنائي في دبي: "جان روز" يمشي على حبل بين ناطحات السحاب

وتستضيف دولة الإمارات القمة، التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، للمرة الثالثة، خلال الفترة من 11 إلى 13 يناير/كانون الثاني، في أماكن بارزة، بما في ذلك أبراج الإمارات في دبي، ومركز دبي المالي العالمي، ومتحف المستقبل، تحت شعار "المحتوى من أجل الخير".