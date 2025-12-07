إنجاز إماراتي جديد..الفجيرة ضمن شبكة اليونسكو لمدن التعلم﻿

أصبحت الفجيرة رسميًا جزءًا من الشبكة العالمية للمدن التعليمية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، لتنضم إلى 72 مدينة جديدة من 46 دولة. مع هذه الإضافة، تمتد الشبكة - التي أُنشئت في عام 2013 لتعزيز التعلم مدى الحياة - الآن إلى 425 مدينة في 91 دولة، تخدم ما يقرب من 500 مليون شخص حول العالم.
ستعزز مشاركة الفجيرة في الشبكة التعاون الدولي، وتسهيل تبادل أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز قيادة الإمارات في تعزيز الحوار الثقافي وتشكيل مستقبل مدفوع بالمعرفة والإبداع.
يضع الاعتراف الفجيرة بين المدن العالمية الملتزمة بضمان بقاء التعليم متاحًا للأشخاص من جميع الأعمار.
دعمت وزارة الثقافة ترشيح الفجيرة من خلال اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، لضمان توافق نهج الإمارة بشكل وثيق مع أولويات اليونسكو.
قال الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة الإماراتي: "إن انضمام الإمارة إلى الشبكة يعد شهادة على رؤيتها الاستراتيجية في توسيع فرص التعلم مدى الحياة وتنمية اقتصاد قائم على المعرفة المستدامة. كما يؤكد على التزام القيادة الرشيدة لدولة الإمارات بتمكين المجتمعات من خلال التميز في التعليم والابتكار والاستدامة".
وفقًا لمحمد الضنحاني، مدير ديوان حاكم الفجيرة، حصلت الإمارة على عضوية الشبكة العالمية للمدن التعليمية بفضل الاستثمارات المستهدفة في البنية التحتية التعليمية، والتعلم الرقمي، ومراكز التعلم المجتمعية.
"أهدافنا طويلة الأمد في التعليم... تهدف إلى تعزيز مكانة الفجيرة في قطاع التعليم والاقتصاد القائم على المعرفة. يتماشى هذا مع رؤية الإمارات 2031 والاستراتيجية الوطنية للتعليم 2030. هذا الاعتراف سيعزز المبادرات التعليمية الحالية في الفجيرة ويساهم في النمو المستدام للإمارة," أشار.
كما سلطت ستيفانيا جيانيني، مساعد المدير العام للتعليم في اليونسكو، الضوء على الدور التحويلي للمدن التعليمية الـ72 التي تم الإعلان عنها حديثًا. وأشارت إلى أن هذه المدن تعيد تعريف مفهوم التعلم من خلال تحويل الأماكن اليومية - من الشوارع وأماكن العمل إلى المكتبات والمتاحف والمنازل - إلى بيئات تلهم الفضول والإبداع والابتكار.
يقدم مشروع مدينة التعلم في الفجيرة رؤية طويلة الأمد تضع التعلم مدى الحياة في قلب التنمية المستدامة.
على المدى المتوسط (3-5 سنوات)، تخطط الإمارة لـ:
تعزيز البنية التحتية التعليمية
توسيع تدريب المهارات الرقمية
دعم المبادرات التعليمية المجتمعية
تطوير المواهب الإبداعية المحلية
وضع استراتيجية مدينة التعلم المخصصة
على المدى الطويل (5-10 سنوات)، الهدف هو أن تصبح الفجيرة مركزًا إقليميًا للتعلم مدى الحياة، وضمان الوصول العادل إلى التعليم، وبناء قوة عاملة ذات مهارات عالية، وتوسيع الشراكات الدولية، وتنفيذ أنظمة تتبع وقياس نتائج التعلم.
تركز الرؤية على الهوية الثقافية والاستدامة والابتكار - بهدف بناء مجتمع مرن مستعد لمواجهة تحديات المستقبل.
تحت رعاية الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، تشكل العديد من المبادرات الكبرى اقتصاد المعرفة في الإمارة وتدعم طموحاتها كمدينة تعليمية:
مجلس محمد بن حمد الشرقي يوفر منصة ديناميكية للحوار الثقافي والابتكار والمشاركة المدنية، مما يعزز التعلم بين الأجيال والثقافات.
مبادرة رواد التكنولوجيا الشباب في الفجيرة، التي أطلقت في عام 2025 مع جامعة حمدان بن محمد الذكية، تزود الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و15 عامًا بالمهارات الأساسية في البرمجة والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.
معرض كتاب الأطفال في الفجيرة، الذي أطلق في عام 2024، يعزز محو الأمية والإبداع من خلال ورش العمل وجلسات سرد القصص والبرامج الشاملة للأطفال ذوي الاحتياجات التعليمية المتنوعة.
كما تعطي الإمارة الأولوية للتعليم البيئي ورفاهية المجتمع. يغمر برنامج التعليم في منطقة وادي الوريعة المحمية الطلاب في دراسات التنوع البيولوجي والحفاظ على البيئة، بينما تقدم حملة معًا نتحرك دروسًا مجانية في اللياقة البدنية وورش عمل للصحة في الأماكن العامة.
لتعزيز الشمولية، تنفذ الفجيرة مبادرات مثل برامج عام التسامح في المدارس، والتدريب المهني للأشخاص ذوي الإعاقة والأسر ذات الدخل المنخفض، وخدمات الدعم المجتمعي للعمال المهاجرين وكبار السن وسكان المناطق الريفية.
تركز الفجيرة أيضًا على ربط التعلم بمسارات مهنية حقيقية.
تقدم غرفة تجارة الفجيرة برنامج حاضنة الأعمال الذي يبني المهارات المهنية الأساسية. في الوقت نفسه، يطور برنامج القيادة لمحمد بن حمد الشرقي المواهب في القطاع العام. تشجع الأندية الريادية في المدارس الطلاب على استكشاف تخطيط الأعمال، مما يضمن توافق التعليم بشكل وثيق مع احتياجات سوق العمل المحلي.
كما تدعم الإمارة المساواة بين الجنسين في التعلم مدى الحياة من خلال مبادرات من مجلس سيدات الأعمال في الفجيرة ومركز أبحاث الفجيرة، مما يدعم الوصول المتساوي إلى التعليم والتطوير المهني للنساء والرجال على حد سواء.