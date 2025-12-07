إنجاز إماراتي جديد..الفجيرة ضمن شبكة اليونسكو لمدن التعلم﻿

أصبحت الفجيرة رسميًا جزءًا من الشبكة العالمية للمدن التعليمية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، لتنضم إلى 72 مدينة جديدة من 46 دولة. مع هذه الإضافة، تمتد الشبكة - التي أُنشئت في عام 2013 لتعزيز التعلم مدى الحياة - الآن إلى 425 مدينة في 91 دولة، تخدم ما يقرب من 500 مليون شخص حول العالم.

ستعزز مشاركة الفجيرة في الشبكة التعاون الدولي، وتسهيل تبادل أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز قيادة الإمارات في تعزيز الحوار الثقافي وتشكيل مستقبل مدفوع بالمعرفة والإبداع.

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

يضع الاعتراف الفجيرة بين المدن العالمية الملتزمة بضمان بقاء التعليم متاحًا للأشخاص من جميع الأعمار.

دعمت وزارة الثقافة ترشيح الفجيرة من خلال اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، لضمان توافق نهج الإمارة بشكل وثيق مع أولويات اليونسكو.

قال الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة الإماراتي: "إن انضمام الإمارة إلى الشبكة يعد شهادة على رؤيتها الاستراتيجية في توسيع فرص التعلم مدى الحياة وتنمية اقتصاد قائم على المعرفة المستدامة. كما يؤكد على التزام القيادة الرشيدة لدولة الإمارات بتمكين المجتمعات من خلال التميز في التعليم والابتكار والاستدامة".

لماذا حصلت الفجيرة على موافقة اليونسكو

وفقًا لمحمد الضنحاني، مدير ديوان حاكم الفجيرة، حصلت الإمارة على عضوية الشبكة العالمية للمدن التعليمية بفضل الاستثمارات المستهدفة في البنية التحتية التعليمية، والتعلم الرقمي، ومراكز التعلم المجتمعية.

"أهدافنا طويلة الأمد في التعليم... تهدف إلى تعزيز مكانة الفجيرة في قطاع التعليم والاقتصاد القائم على المعرفة. يتماشى هذا مع رؤية الإمارات 2031 والاستراتيجية الوطنية للتعليم 2030. هذا الاعتراف سيعزز المبادرات التعليمية الحالية في الفجيرة ويساهم في النمو المستدام للإمارة," أشار.

دور المدن التعليمية

كما سلطت ستيفانيا جيانيني، مساعد المدير العام للتعليم في اليونسكو، الضوء على الدور التحويلي للمدن التعليمية الـ72 التي تم الإعلان عنها حديثًا. وأشارت إلى أن هذه المدن تعيد تعريف مفهوم التعلم من خلال تحويل الأماكن اليومية - من الشوارع وأماكن العمل إلى المكتبات والمتاحف والمنازل - إلى بيئات تلهم الفضول والإبداع والابتكار.

يقدم مشروع مدينة التعلم في الفجيرة رؤية طويلة الأمد تضع التعلم مدى الحياة في قلب التنمية المستدامة.

على المدى المتوسط (3-5 سنوات)، تخطط الإمارة لـ: