إنجاز إماراتي تاريخي: بناء محطتين بحثيتين في القارة القطبية الجنوبية

وقال أحمد منصور الكعبي، رئيس قسم الدراسات الجوية والجيوفيزيائية في المركز الوطني للأرصاد الجوية: "عند وصولنا إلى القارة القطبية الجنوبية، كان علينا التكيف فورًا مع الظروف الجوية القاسية مع التركيز على مشروعنا الذي كان يجب إكماله في غضون ثلاثة أسابيع. وفي ظل عدم وجود وقت ليلي هناك، كان علينا محاكاة الظلام من خلال تغطية النوافذ حتى نحصل على قسط كافٍ من الراحة لمهام اليوم التالي. والعمل في نوبات مدتها 12 ساعة، من الساعة 10 صباحًا إلى 10 مساءً لمدة ثلاثة أسابيع تقريبًا، كان النوم المناسب ضروريًا للحفاظ على الإنتاجية".