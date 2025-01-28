إنجاز إماراتي تاريخي: بناء محطتين بحثيتين في القارة القطبية الجنوبية
نجح عالمان إماراتيان في إنشاء محطتين بحثيتين في القارة القطبية الجنوبية، واحدة لرصد الطقس والأخرى لأبحاث الزلازل. ويمثل هذا الإنجاز الرائع المرة الأولى التي يتم فيها تمثيل دولة الإمارات والمنطقة العربية في هذا المسعى العلمي الهام.
وشارك العالمان أحمد منصور الكعبي (32 عاماً) والمهندس بدر العامري (31 عاماً)، اللذان عادا مؤخراً من الأجواء الباردة الجليدية، رحلتهما في مقابلة حصرية مع صحيفة خليج تايمز .
وفي معرض حديثهما عن التحديات التي واجهاها أثناء عملهما في واحدة من أكثر البيئات عدائية على كوكب الأرض، تحدثا عن الظروف القاسية والعقبات اللوجستية والتخطيط الدقيق الذي دخل في جعل مهمتهما ناجحة.
الحواجز
وقال أحمد منصور الكعبي، رئيس قسم الدراسات الجوية والجيوفيزيائية في المركز الوطني للأرصاد الجوية: "عند وصولنا إلى القارة القطبية الجنوبية، كان علينا التكيف فورًا مع الظروف الجوية القاسية مع التركيز على مشروعنا الذي كان يجب إكماله في غضون ثلاثة أسابيع. وفي ظل عدم وجود وقت ليلي هناك، كان علينا محاكاة الظلام من خلال تغطية النوافذ حتى نحصل على قسط كافٍ من الراحة لمهام اليوم التالي. والعمل في نوبات مدتها 12 ساعة، من الساعة 10 صباحًا إلى 10 مساءً لمدة ثلاثة أسابيع تقريبًا، كان النوم المناسب ضروريًا للحفاظ على الإنتاجية".
ومن جانبه، قال بدر العامري، كبير مهندسي التطبيقات في المركز الوطني للأرصاد الجوية: "كان الطقس تحديًا كبيرًا. فعلى الرغم من أننا كنا في فصل الصيف، إلا أن الرياح القوية أجبرتنا غالبًا على إيقاف العمل الميداني والتحول إلى مهام مكتبية مثل جمع البيانات وتحليلها".
بدأت رحلتهما في 20 ديسمبر برحلة جوية من أبو ظبي قبل أن يصلا إلى القارة القطبية الجنوبية في 28 ديسمبر. ذهب فريق الإمارات العربية المتحدة أولاً إلى صوفيا (بلغاريا) ثم إلى روما كجزء من البعثة البلغارية الثالثة والثلاثين، وهو جهد تعاوني يضم علماء من خمس دول - الإمارات العربية المتحدة وإسبانيا والجبل الأسود واليونان وبلغاريا.
أحد أكثر الطرق البحرية خطورة في العالم
ومن روما، استمرت الرحلة إلى بوينس آيرس، الأرجنتين، ثم إلى أوشوايا (الطرف الجنوبي من الأرجنتين) حيث استقلوا سفينة بحثية.
أبحرت السفينة عبر ممر دريك سيئ السمعة، والمعروف بظروفه الغادرة وأهميته التاريخية باعتباره "مقبرة السفن الخشبية" التي أدت إلى إنشاء قناة بنما كبديل أكثر أمانًا للتجارة البحرية.
"كان هذا تحديًا كبيرًا، حيث إنه أحد أكثر الطرق البحرية شهرة في العالم. لقد مكثنا في ممر دريك لمدة ثلاثة أيام. وصل ارتفاع الأمواج الشاهقة في الممر إلى 10-12 قدمًا وكان من الممكن سماع الرياح العاتية من داخل الأنابيب. كنا نعاني من دوار البحر الشديد."
ومن الجدير بالذكر أن الثنائي حصل أيضًا على شهادة لنجاحه في عبور ممر دريك.
وقال الكعبي، خريج جامعة بويسي ستيت في الولايات المتحدة، وحاصل على درجة البكالوريوس في الأرصاد الجوية ودبلوم في الاستجابة للطوارئ: "لقد قضينا 31 ساعة طيران وثلاثة أيام في رحلات مباشرة".
"وصل 34 شخصًا إلى القاعدة، حيث مكثنا في ملاجئ خشبية. كانت كل غرفة تستوعب حوالي أربعة أشخاص. وبعد فترة وجيزة، بدأنا مشروعنا وقضينا 24 يومًا في القاعدة."
تركيب المحطات
وقال العامري: "لقد قمت بتركيب محطتين لرصد الزلازل، الأولى للحركة الضعيفة والثانية للحركة القوية، لتسجيل الأنشطة الزلزالية والحركات الجليدية والأنشطة البركانية وغيرها. كانت هناك محطة زلزالية بلغارية وأخرى إسبانية، والآن قمنا بتركيب محطتنا. إن العلم قابل للتبادل والمعرفة وتبادل البيانات أمر ضروري".
وفي شرحه لكيفية عمل محطات الزلازل، أوضح الكعبي: "يتضمن تسجيل العدادات الجوية ثمانية أجهزة استشعار: درجة الحرارة، والرطوبة، والضغط، ومقياس المطر، وسرعة الرياح واتجاهها، والإشعاع الشمسي. وفي كلا المشروعين، بمجرد جمع البيانات، تكون الخطوة التالية هي التحليل لفهم الاتجاهات والأنماط. وهذا يؤدي إلى دراسات الحالة ويتوج في النهاية بالبحث. وكلما جمعنا المزيد من البيانات، كلما فهمنا بشكل أفضل المعلمات المحلية. ومع ذلك، فإن هذين الأسبوعين لا يلتقطان أنماط الطقس الكاملة في القارة القطبية الجنوبية، حيث من الضروري قضاء عام على الأقل هناك لمراقبة جميع الفصول.
"في عام 2023، كانت درجة الحرارة القصوى المسجلة في القارة القطبية الجنوبية 30 درجة. لذا، ذهبنا خلال الصيف. وكان متوسط درجة الحرارة اليومية من -3 درجات إلى +5 درجات. وهذا لا يشمل الرياح."
وقال العامري، وهو عالم جيوفيزيائي تخرج من جامعة ولاية بويسي في الولايات المتحدة: "حتى لو كانت درجة الحرارة صفرًا، فإنها تبدو وكأنها 10 درجات تحت الصفر. إنها لا تشبه ما تشعر به في أي مكان آخر على الأرض".
"لقد ارتدينا أربع أو خمس قطع من الملابس وارتدينا زوجين أو ثلاثة أزواج من الجوارب. كانت ملابسنا تتألف من بدلات مصممة خصيصًا لتناسب ظروف القطب الشمالي أو القطب الجنوبي، بما في ذلك البدلات والأحذية والسترات الواقية من الرياح. هذه البدلات ثقيلة جدًا."
وفي معرض توضيحه للقدر الكبير من القوة البدنية والعقلية المطلوبة لتثبيت محطات الأرصاد الجوية، قال الكعبي: "لقد قمنا بتركيب أجهزة استشعار في محطات الأرصاد الجوية الخاصة بنا أكثر من أي محطات أخرى في المنطقة، لكن لم تكن المهمة سهلة. كل محطة أرصاد جوية تتطلب ست بطاريات، كل منها تزن 60 كجم. وكان الأمر يتطلب أربعة أشخاص لحمل بطارية واحدة، ونقل بطارية واحدة فقط إلى أعلى الجبل يستغرق يومًا كاملاً. علاوة على ذلك، كان لدينا أربع بطاريات إضافية لمحطة الزلازل. وكان علينا أيضًا نقل معدات أخرى لمحطة الطقس والزلازل بأكملها، ونقل هذه الأشياء في مجموعات".
ماذا فعلوا خلال فترة التوقف؟
خلال فترة توقفهما عن العمل، تحدث الباحثان إلى مكاتبهم وعائلاتهم عبر الهواتف الفضائية فقط وأرسلا رسائل عبر تطبيق واتساب.
كما تناوبوا على أداء واجبات المطبخ وساعدا الطاهي في الطهي. وقالوا إنهم قاموا بالتنظيف وغسل الملابس باستخدام الحد الأدنى من الأدوات.
ومن بين اللحظات التي لا تنسى من المهمة كانت عندما أرسلا 10 بطاقات بريدية من القارة القطبية الجنوبية إلى 10 أشخاص قبل المغادرة.
وقال الكعبي: "لقد أرسلت بطاقة بريدية واحدة لكل من الأشخاص العشرة. ولم أكن متأكدًا من موعد وصول البطاقات البريدية إليهم - ربما في غضون ثلاثة أو أربعة أشهر - لأنها كانت ستنتقل من القارة القطبية الجنوبية بالسفينة، ثم بالطائرة. وقد تم تسليم البطاقات البريدية إلى شخص قام بتسليمها في أقرب مكتب بريد قبل إرسالها. دعونا نرى متى وأين ستصل في النهاية".
وأضاف العامري: "لقد كان مزيجًا لا يصدق من المغامرة والحرية. قفزنا إلى زودياك، وهو قارب صغير شعرنا وكأنه يطير مع مرور الرياح. لقد أبحرنا عبر الجبال الجليدية الضخمة ورأينا حتى الرماد البركاني. لا تزال القارة القطبية الجنوبية منطقة بركانية نشطة للغاية. على طول الطريق، رصدنا بعض الطيور الفريدة. الحيوانات الوحيدة التي تعيش في القطب الجنوبي هي طيور البطريق والفقمة وعدد قليل من أنواع الطيور. حتى أننا سمعنا بعض الأصوات الرائعة التي جعلت التجربة بأكملها تبدو أكثر سريالية".