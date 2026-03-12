إنجاز أعمال طرق داخلية في ند الشبا 3 بدبي لتقليل التأخيرات المرورية

أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أعمال تطوير طرق تغطي مسافة 2 كيلومتر في ند الشبا 3، وذلك ضمن الجهود المستمرة لتحسين انسيابية حركة المرور وسهولة الوصول في المجتمعات السكنية.

شمل المشروع رصف الطرق الداخلية، وتطبيق علامات الطرق، وتركيب لافتات إرشادية، ووضع تدابير لتهدئة حركة المرور. كما تم تركيب حوالي 50 وحدة إضاءة، بالإضافة إلى مواقف جديدة لخدمة السكان والزوار في المنطقة.

وفقًا لهيئة الطرق والمواصلات، ركزت الأعمال على الطرق المحيطة بمدرسة كينغز في ند الشبا 3، بما في ذلك شارع 60، وشارع 62، وشارع 63، وشارع 65. تهدف التحسينات إلى جعل حركة المركبات أكثر سلاسة وأمانًا، خاصة خلال أوقات توصيل الطلاب واستلامهم من المدرسة.