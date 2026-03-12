إنجاز أعمال طرق داخلية في ند الشبا 3 بدبي لتقليل التأخيرات المرورية

أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أعمال تطوير طرق تغطي مسافة 2 كيلومتر في ند الشبا 3، وذلك ضمن الجهود المستمرة لتحسين انسيابية حركة المرور وسهولة الوصول في المجتمعات السكنية.
شمل المشروع رصف الطرق الداخلية، وتطبيق علامات الطرق، وتركيب لافتات إرشادية، ووضع تدابير لتهدئة حركة المرور. كما تم تركيب حوالي 50 وحدة إضاءة، بالإضافة إلى مواقف جديدة لخدمة السكان والزوار في المنطقة.
وفقًا لهيئة الطرق والمواصلات، ركزت الأعمال على الطرق المحيطة بمدرسة كينغز في ند الشبا 3، بما في ذلك شارع 60، وشارع 62، وشارع 63، وشارع 65. تهدف التحسينات إلى جعل حركة المركبات أكثر سلاسة وأمانًا، خاصة خلال أوقات توصيل الطلاب واستلامهم من المدرسة.
مقدمة
قال المسؤولون إن التحديثات من المتوقع أن تقلل أوقات التأخير بنسبة تصل إلى 35 بالمائة وتحسن الوصول إلى المدارس والمرافق المجتمعية القريبة.
وأضافت الهيئة أن المشروع جزء من خطة تطوير أوسع للطرق الداخلية في ند الشبا 3 وند الشبا 4. وتشمل الخطة الأكبر رصف المزيد من الطرق، وإنشاء وصلات مرورية، وإدخال مسارات مخصصة للدراجات والمشاة، بالإضافة إلى مواقف إضافية للسكان.
من المتوقع الانتهاء من خطة التطوير الشاملة في الربع الأول من عام 2027.
قالت هيئة الطرق والمواصلات إن الأعمال تأتي ضمن جهودها المستمرة لتعزيز البنية التحتية للطرق في جميع أنحاء دبي لتلبية احتياجات النمو الحضري والزيادة السكانية. وتهدف التحسينات أيضًا إلى تعزيز سلامة الطرق وتحسين التنقل للسكان والزوار.
تشهد ند الشبا تطوراً مستمراً في البنية التحتية مع استمرار توسع المجتمعات السكنية والمدارس والمرافق الأخرى. تقع المنطقة، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 30 ألف نسمة، في موقع استراتيجي بالقرب من الطرق الرئيسية مثل طريق دبي-العين وشارع الشيخ محمد بن زايد، مما يجعلها حلقة وصل مهمة بين عدة أجزاء من الإمارة