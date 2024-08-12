إنجازرياضي كبير يتوج احتفالات باكستان في الإمارات

وأضاف عباسي: "نتطلع إلى فعاليات اليوم مثل تقطيع الكعكة ورفع العلم والنشيد الوطني والاستعراض الكبير وأكشاك الطعام والركن الثقافي وأكشاك البيع بالتجزئة. كل هذا يشكل فرصة جيدة لأطفالنا، الذين ولد العديد منهم هنا ولم يعيشوا إلا بالكاد في الوطن ولا يعرفون الكثير عنه. نحن ممتنون لدولة الإمارات العربية المتحدة على هذه الفرصة، وهذا يسلط الضوء على الروابط القوية والراسخة بين الإمارات العربية المتحدة وباكستان".