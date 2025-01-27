إنجازات بارزة للجالية الهندية في الإمارات: معبد حجري وحرم جامعي
يبلغ عدد أفراد الجالية الهندية في الإمارات العربية المتحدة نحو 4 ملايين نسمة، وهي تشكل أكبر جالية أجنبية في الدولة. وقد ترك أبناء شبه القارة الهندية، الذين ينحدرون من خلفيات وثقافات متنوعة، بصمة واضحة على دولة الإمارات العربية المتحدة - من مجالات مثل الأعمال والتعليم، إلى الطعام والموسيقى.
وبينما تحتفل الهند بيوم الجمهورية السادس والسبعين في 26 يناير/كانون الثاني، نلقي نظرة على بعض الإنجازات الأولى التي حققتها الجالية الهندية والإمارات العربية المتحدة والمنطقة على نطاق أوسع خلال العام الماضي.
بطاقة جيوان
في فبراير 2024، شهدت الإمارات العربية المتحدة إطلاق بطاقة دفع محلية جديدة تسمى "جيوان". وهي ثمرة تعاون عبر الحدود مبنية على بنية بطاقات "روباي" الرقمية الهندية للائتمان والخصم.
وخلال حفل الإطلاق، قدم رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي" لصاحب السمو الشيخ محمد بن بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بطاقة شخصية، والذي استخدمها بعد ذلك لإجراء معاملة.
من المتوقع أن يحصل جميع سكان الإمارات على بطاقة "جيوان" في غضون عامين في السوق المحلي، وستصدر أيضاً بطاقات تحمل شعاري "ماستركارد" و"فيزا" لتلبية احتياجات المسافرين في الأسواق الخارجية.
ويمكن أيضاً استخدام بطاقات الإمارات العربية المتحدة في الهند، بينما يمكن استخدام بطاقات "روباي" الصادرة في الهند في الإمارات العربية المتحدة. سيتم أيضاً تنفيذ هذه المعاملات بالعملة المحلية.
أول معبد حجري في الشرق الأوسط
في أوائل عام 2024، شهدت أبوظبي تشييد معبد "سوامينارايان"، وهو المعبد الهندوسي الوحيد في الإمارة. كما يعد هذا الهيكل المنحوت بدقة أول معبد حجري في الشرق الأوسط.
تم تخصيص قطعة الأرض للمعبد من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، قائلاً: "إذا كنت تبني معبداً، فيجب أن يبدو مثل المعبد"، وفقاً لبراهمافيهاريداس سوامي، الذي ترأس المشروع الأيقوني.
تم نحت المعبد يدوياً من آلاف الأحجار الرملية الوردية والرخام الأبيض، وفقاً لـ "شيلبا شاسترا" الهندوسية القديمة - الكتب المقدسة السنسكريتية للهندسة المعمارية والنحت. المعبد مفتوح للأشخاص من جميع الأديان والمعتقدات بدون رسوم دخول.
يفتح المعبد أبوابه ستة أيام في الأسبوع من الساعة 9 صباحاً حتى 8 مساءً، وسيظل مغلقاً أمام الزوار يوم الاثنين. يتعين على الزوار التسجيل عبر الموقع الرسمي للدخول.
أول زيارة لرئيس وزراء هندي منذ 34 عاماً
بعد أكثر من ثلاثة عقود، وطأت قدما رئيس وزراء هندي أرض الإمارات العربية المتحدة عندما زار ناريندرا مودي الإمارات في عام 2015، بعد 34 عاماً من زيارة إنديرا غاندي في عام 1981.
وفي مقابلة سابقة مع صحيفة خليج تايمز، قال الزعيم إن الفجوة الطويلة في الزيارات إلى الإمارات كانت غير مقصودة، وأشاد بـ "الروابط التاريخية العميقة ومستوى الألفة الذي لا مثيل له" بين البلدين.
ووصف مودي الإمارات العربية المتحدة بأنها "الهند الصغيرة" و"جنة بنيت في الصحراء برؤية لا مثيل لها ومهارة عالية". واستقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، الذي كان آنذاك ولي عهد أبوظبي، الزعيم الهندي. ومنذ تلك الزيارة الأولى في عام 2015، زار مودي الإمارات عدة مرات وأقام علاقات عميقة مع رئيس الإمارات، الذي دائماً ما يشير إليه باسم "شقيقه".
أول حرم جامعي في الخارج
افتتح المعهد الهندي للتكنولوجيا (IIT-Delhi) أبواب أول حرم جامعي دولي له في سبتمبر 2024. يقع حرم المعهد الهندي للتكنولوجيا في أبو ظبي، ويقدم برنامجين للبكالوريوس - بكالوريوس التكنولوجيا في علوم الكمبيوتر والهندسة، وبكالوريوس التكنولوجيا في هندسة الطاقة للعام الدراسي 2024-2025.
المعهد مفتوح للهنود المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، والإماراتيين، والطلاب الدوليين، بناءً على امتحانات القبول.
حضر افتتاح الحرم الجامعي سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
في أكتوبر 2024، أعلنت وزارة التجارة والصناعة الهندية أنه من المتوقع افتتاح أول فرع للمعهد الهندي للتجارة الخارجية (IIFT) في دبي في أوائل عام 2025.
وسيتواجد الحرم الجامعي في جناح الهند في إكسبو سيتي دبي، مقدماً برامج تدريبية قصيرة ومتوسطة الأجل إلى جانب فرص بحثية.