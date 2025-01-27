إنجازات بارزة للجالية الهندية في الإمارات: معبد حجري وحرم جامعي

ووصف مودي الإمارات العربية المتحدة بأنها "الهند الصغيرة" و"جنة بنيت في الصحراء برؤية لا مثيل لها ومهارة عالية". واستقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، الذي كان آنذاك ولي عهد أبوظبي، الزعيم الهندي. ومنذ تلك الزيارة الأولى في عام 2015، زار مودي الإمارات عدة مرات وأقام علاقات عميقة مع رئيس الإمارات، الذي دائماً ما يشير إليه باسم "شقيقه".