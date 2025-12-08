إميلي مايتليس: الروايات "أصبحت أسلحة" في معركة الحقيقة

حذرت المذيعة الحائزة على جوائز إيميلي مايتليس في أبوظبي يوم الاثنين من أن السرديات أصبحت أسلحة في الصراع من أجل إقناع الجمهور، ويجب على الصحفيين التوقف عن التظاهر بأن السرد القصصي محايد. وقالت إن المعركة من أجل الحقيقة لم تعد تتعلق بالحقائق وحدها، بل بمن يمكنه جعل نسخته من الواقع تنتشر بشكل أسرع وتؤثر بشكل أكبر.